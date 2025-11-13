El STELLAR-X5s nacido al pie del Mont-Blanc: el móvil indestructible que quiere reinar en la aventura

La montaña exige dispositivos que no fallen en momentos críticos, y ese es exactamente el reto que quiere asumir el nuevo STELLAR-X5s Edición Chamonix-Mont-Blanc. Esta colaboración entre Crosscall y uno de los territorios más emblemáticos del alpinismo europeo da como resultado un smartphone creado para quienes viven, trabajan o disfrutan del aire libre como una forma de vida. No es un móvil pensado para lucirse en ciudad, es un compañero capaz de soportar golpes, temperaturas extremas, humedad constante o largas jornadas lejos de un enchufe.

Diseñado para quienes necesitan fiabilidad real

La propia esencia del STELLAR-X5s Edición Chamonix-Mont-Blanc gira en torno a la idea de acompañar al usuario allí donde otros dispositivos empiezan a fallar. Guías de montaña, técnicos, socorristas, artesanos que trabajan en exterior o deportistas que pasan horas en entornos exigentes encajan con el perfil al que va dirigida esta edición especial. Crosscall refuerza con ella su ADN outdoor, centrado en ofrecer teléfonos que antepongan la robustez y la autonomía a cualquier otra prioridad.

Uno de los elementos más llamativos es el nuevo Modo Outdoor, una función presente solo en el STELLAR-X5s que reduce distracciones, prolonga la autonomía y refuerza la seguridad. Silencia notificaciones no esenciales para favorecer la concentración, ajusta el consumo energético para que la batería dure más en rutas largas y comparte automáticamente la posición por SMS incluso sin conexión de datos, un detalle clave para quienes se mueven fuera de cobertura.

Resistencia extrema en un diseño con estética alpina

El color blanco exclusivo de esta edición rinde homenaje al macizo del Mont-Blanc, pero el verdadero protagonismo está en su estructura. El STELLAR-X5s Edición Chamonix-Mont-Blanc utiliza materiales reciclados y suma protección IP68 junto al estándar militar MIL-STD-810H. Puede funcionar entre –25 °C y +60 °C, sumergirse en agua dulce, clorada o salada y sobrevivir a 96 caídas consecutivas sobre hormigón desde 1,2 metros. Es un dispositivo pensado para seguir operativo donde un móvil convencional no tendría opciones.

La pantalla de 6,497 pulgadas en FHD+, con refresco de hasta 120 Hz y protección Gorilla Victus2, está diseñada para usarse bajo lluvia o con guantes. Es un panel preparado para condiciones reales, no solo para verse bien en un escaparate.

Rendimiento equilibrado para trabajo y aventura

El STELLAR-X5s monta 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y el procesador Qualcomm QCM5430, una combinación que favorece tanto el uso profesional como la fotografía o la navegación. La batería de 4.500 mAh ofrece hasta 54 horas de autonomía en uso estándar y añade carga inversa para alimentar otros dispositivos, algo útil cuando la mochila necesita soluciones polivalentes.

A nivel fotográfico, apuesta por un doble sensor principal de 50 mpx y un ultra gran angular de 13 mpx con estabilización avanzada. Su capacidad para grabar y fotografiar incluso bajo el agua lo convierte en una herramienta sólida tanto para documentar rutas como para trabajar en exteriores.

Una gama pensada para todos los perfiles outdoor

Además del STELLAR-X5s Edición Chamonix-Mont-Blanc, la colaboración incorpora el nuevo STELLAR-M6, un modelo más compacto y asequible que mantiene la filosofía de resistencia que caracteriza a la marca y la adapta al uso diario o a escapadas de fin de semana.

Ambos modelos están disponibles desde hoy en la web de la marca y distribuidores autorizados, con precios recomendados de 699,90 euros para el STELLAR-X5s Edición Chamonix-Mont-Blanc y 369,90 euros para el STELLAR-M6.