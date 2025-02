Sony anuncia una compensación a todos los afectados por la caída de PlayStation Network

Tras la caída de todos los servicios de PlayStation Network el pasado sábado, lo cual impidió que millones de usuarios no pudieran usar el servicio online ni descargar contenido para la consola, Sony, la desarrolladora de la consola, informó el domingo que habría una compensación para todas las personas que estuvieran suscritos a este servicio.

Tal y como ha anunciado la propia cuenta de PlayStation a través de su perfil de X (anteriormente Twitter), todos los afectados por esta caída contarán con «cinco días más de servicio adicionales».

«Los servicios de red se han recuperado por completo de un problema operativo. Pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos a la comunidad por su paciencia. Todos los miembros de PlayStation Plus recibirán automáticamente cinco días adicionales de servicio.»

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025