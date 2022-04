El precio de los móviles siempre está a debate. ¿Merece la pena pagar los más de 1000 euros de un smartphone de alta gama? Por ese dineral pueden comprarte 4 de gama media-baja que van a dar un servicio adecuado. Y es que los teléfonos del siglo XXI han sido diseñados para algo más que para hacer llamadas, son pequeñas computadoras capaces de realizar funciones de todo tipo. Entonces, si hacen tanto… ¿cuál es el precio justo a pagar por un móvil? Esta y otras cuestiones son las que serán respondidas en este artículo.

El precio justo de un móvil

Afortunadamente podemos adquirir dispositivos de todo tipo de precios. Incluso hay dispositivos que por 100 euros, incluso algo menos, realizan las funciones básicas de un smartphone. Si bien los últimos datos tienen ya un lustro, en España el gasto medio para un smartphone era de 228 euros. Actualmente puedes adquirir un gran dispositivo como el Xiaomi Redmi Note 11, que está a 220 euros. Y te sobrarían 8 euros para un a funda.

¿Qué lleva a alguien a gastar más de 1000 euros en un iPhone 13? En primer lugar, hay quien piensa que siendo el teléfono el dispositivo con el que más tiempo pasamos, merece la pena gastar lo que haga falta. Seguidamente, las marcas que ofrecen terminales más caros tienen también experiencias diferentes. Acabados, procesador avanzado, calidad de la cámara, servicio técnico… Y es algo que no les pesa, ya que además se aseguran un buen retorno de lo invertido si al cabo del tiempo deciden venderlo en el mercado de segunda mano.

Por tanto, el precio justo de un móvil es aquel que logre combinar nuestro presupuesto con las prestaciones que ese dispositivo ofrece. Para muchos, tener en las manos un teléfono de 125 euros no supone un inconveniente, ya que no prestan demasiada atención a detalles técnicos y lo necesitan para llamar, enviar algún WhatsApp y no mucho más. Para otros, bajarse de la gama alta sería un hecho traumático por multitud de motivos. El equilibro es el de saber qué necesitamos y qué dispositivos nos lo ponen en bandeja. Lo demás es siempre tirar el dinero.

Aunque tampoco conviene ser poco realista y pensar que con un smartphone económico vas a tener mejores resultados en foto y vídeo que con el flagship de Apple. Pero como el mundo y el mercado es diverso, saber encontrar lo que necesitamos es lo que nos dará la oportunidad de conseguir el precio justo para un móvil. ya sean 200 o 1300 euros.