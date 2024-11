Por qué los enchufes inteligentes son siempre una buena opción

Si bien los enchufes inteligentes no son un tipo de dispositivo de última generación, muchas personas todavía no los conocen ni aprovechan sus funciones para ahorrar en casa y hacer un consumo más eficiente. En este artículo te invito a conocer cuáles son las ventajas de los enchufes inteligentes y como pueden ayudarte en tu día a día.

¿Cuáles son las ventajas de los enchufes inteligentes?

Principalmente, los enchufes inteligentes permiten conectar o apagar los dispositivos desde cualquier lugar gracias a su aplicación móvil. Gracias a ello, puedes gestionar muchos electrodomésticos, sobre todos los de alto consumo, para hacer una gestión muy eficiente. En mi caso particular, tengo un enchufe inteligente colocado en el termoeléctrico para conectarlo en los momentos en los que la tarifa eléctrica me beneficia

De esta manera, se da pie a la siguiente ventaja, ahorrar dinero en tu factura eléctrica. He podido comprobar que tras el uso de este tipo de dispositivos en aquellos electrodomésticos que lo requieren, mi gasto en energía se ha reducido aproximadamente en un 6 % al año. Si bien no puede parecer una cifra importante, implica que uno de los meses de factura eléctrica me saldría gratis si lo comparo con el consumo que hacía desde antes de utilizarlos.

Una de las ventajas más interesantes si eres una persona de rutinas horarias, es que puedes emplear los enchufes inteligentes a tu antojo y hacer que sigan tu ritmo horario. Por ejemplo, puedes programar diariamente la cafetera eléctrica o el termo a la hora exacta y no solo saber que vas a ahorrar electricidad, también ganar tiempo.

Principalmente, una de las ventajas para una persona que viva sola como yo, es la de simular presencia cuando no estoy. Por cuestiones de trabajo suelo viajar bastante, y gracias a los enchufes inteligentes, puedo encender algunas luces en momentos concretos para dar la sensación de que estoy en casa.

Los enchufes inteligentes, además, cuentan con la ventaja de que no requieren conocimientos especiales, basta elegir uno de la potencia adecuada y asociarlo con la aplicación móvil. Así, si compran varios de la misma marca, puedes controlarnos desde un mismo lugar sin complicaciones.

Desde que he comenzado a utilizar enchufes inteligentes consigo ahorrar energía y además, estoy haciendo un uso mucho más consciente de este tipo de recurso. Puedes encontrarlos en cualquier tienda online y en ocasiones especiales se encuentran a partir de seis euros. Una inversión que merece la pena sin ninguna duda.