5 razones por las que te interesa pasarse al formato eSIM

La tecnología eSIM es ya es una realidad y poco a poco, cada vez son más los usuarios que dan el salto de la tarjeta física de toda la vida a este formato electrónico. Estas son las 5 razones por las cuales pasarse a la eSIM es una buena idea.

Por qué dar el salto a la eSIM

En primer lugar, puedes activar la línea de manera automática y sin esperas. Para activar una tarjeta eSIM solamente debes escanear un código QR o bien, seguir los pasos de configuración en tu teléfono móvil. Incluso, ya hay operadores que te permiten pasar ese código QR de un móvil a otro, cuando cambias de dispositivo, algo que no era posible hace algo de tiempo

Por otro lado, permite cambiar de operador fácilmente sin necesidad de acudir a una tienda. Recibes ese código QR en tu correo electrónico o bien, siguiendo los pasos a través de la página web del operador. Es muy útil en el caso de viajar al extranjero, ya que hay páginas que permiten comprar planes específicos de datos y voz para países fuera del entorno europeo, de tal manera que una vez que llegas no necesitas ir a una tienda a comprar nada. Te hace ahorrar tiempo y complicaciones.

El formato eSIM te permite almacenar diferentes líneas de teléfono en un dispositivo, e incluso, dejar espacio libre para la tarjeta SIM física. Es algo que he realizado este año en mi iPhone, mi tarjeta personal y de trabajo son ya electrónicas, y no tengo ninguna tarjeta SIM física, pero si me hiciera falta, ahí tengo esa ranura.

Además, estas tarjetas electrónicas no pueden extraerse del dispositivo, por lo que es imposible que sean clonadas o robadas. Al igual que con las tarjetas físicas, se pueden bloquear de forma remota en el caso de que te robaron el dispositivo.

Finalmente, el formato eSIM no es ningún tipo de capricho, sino la tendencia. En Estados Unidos, el iPhone ya no se vende con espacio físico para la tarjeta, son obligatoriamente eSIM. Personalmente, llevo desde 2019 utilizando tarjeta eSIM en mi teléfono, y desde junio de este año, de manera exclusiva al haber suprimido la çunica SIM física que me quedaba. La experiencia es muy satisfactoria, pero lo es todavía más cuando pienso en la gran cantidad de plástico que se edita adoptando este sistema.

La eSIM está cambiando la forma en que nos conectamos. Es una opción práctica que nos ofrece comodidad, seguridad y flexibilidad. Si todavía usas una tarjeta SIM física, quizás sea el momento de plantearse el cambio y beneficiarte de todas las ventajas que ofrece el formato