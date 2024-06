Adiós SIM: desde hoy ya no la utilizo en formato físico

Fue un 15 de diciembre del año 2000 cuando compré mi primer teléfono móvil, un Nokia 3210 del que guarda un excelente recuerdo. Desde ese momento, la tarjeta SIM ha sido un aliado indispensable en este viaje de casi un cuarto de siglo. Si bien, ya he estado utilizando el formato electrónico, el conocido como eSIM, hoy puedo decir que he dicho definitivamente adiós a la tarjeta física tradicional.

Adiós SIM, el comienzo de algo nuevo

Conocí el formato eSIM a finales de 2019 y como mi teléfono ya lo admitía, empecé a usarlo al tener dos líneas. Aposté por este tipo de tarjeta virtual con la línea destinada al trabajo y no puedo decir que mi experiencia haya sido negativa, al revés. Pero en el teléfono seguía teniendo la línea personal con la SIM tradicional.

Hoy, echando un vistazo a la web de mi operador, distinto del de la línea de trabajo, he visto que el formato eSIM estaba disponible con solo rellenar un formulario desde mi zona personal, y he pensado que podía ser la manera de decir adiós al plástico.

2 minutos bastaron para completar el proceso y tener en el correo electrónico el QR para activar la línea. Así que, una vez completado todo el proceso, has de escanear ese código con el teléfono en el cual vas a instalar la tarjeta virtual, he sacado la SIM física y la verdad, no recuerdo desde cuando la tenía operativa. Seguramente más de cuatro o cinco años, y aunque tampoco me ha dado ningún problema durante este tiempo, como cualquier producto de tipo físico es propenso a deteriorarse.

La cuestión es que, una vez que saqué la tarjeta física mi teléfono ha seguido funcionando de manera normal. Conviene tener en cuenta que una vez que se activa la eSIM, la tarjeta física ya queda anulada, pero un corte de tijera ha sido mi ruptura definitiva tras 24 años de relación con este formato.

Quizás una de las ventajas más interesantes de la tarjeta SIM es que en el caso de necesitarlo, no tendrás que emplear más de dos minutos para volver a tener tu línea. Es el caso de cuando toca renovar el dispositivo, estas tarjetas están pensadas para un solo terminal, a diferencia de las de plástico. Cuando llegue ese momento, completar ese proceso permitirá que pueda volver a disfrutar de línea móvil de manera inmediata

Pero hay más allá, el formato electrónico de la tarjeta SIM de toda la vida se está imponiendo porque viene muy bien en situaciones como los viajes. Ya no es necesario que busques una tienda en tu lugar de destino y comprar una tarjeta prepago para utilizar datos de Internet o línea telefónica. Hay muchas páginas que te ofrecen una eSIM válida para cualquier país a precios bastante interesantes. Incluso los clientes de Revolut pueden adquirirla desde su propia aplicación y pagar por estas tarjetas virtuales que se instalan de manera inmediata sin perder tiempo.

El formato físico está condenado a desaparecer, si bien todavía no hay ninguna normativa que le haya puesto fecha final en el horizonte. La versión electrónica es mucho más práctica, cómoda y por supuesto, segura. 8597 días más tardes, bye bye, SIM.