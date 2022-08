El iPhone 14 se presentará el 7 de septiembre

Contrariamente a lo que se había llegado a predecir, la presentación del iPhone 14 será este año el día 7 de septiembre. Un adelanto de una semana con respecto al año anterior, y hasta de un mes con respecto a otras ediciones. Ese día, a las 7:00 de la tarde hora peninsular, tendremos la oportunidad de conocer cuáles son todas las novedades que Apple ha preparado para este año pero ya se sabe que toda la atención se la lleva el nuevo iPhone.

Así será la presentación del iPhone 14

Como viene siendo habitual, Apple comenzará la presentación de la mano de cinco, para dar paso a las novedades de iOS 16 y de los restantes sistemas operativos. Probablemente, luego se pase hablar del Apple Watch 8, otra de las novedades importantes para este año.

De momento se desconocen cuáles pueden ser las nuevas incorporaciones al reloj más famoso del mundo, si bien no solo será presentado este modelo, sino una versión llamada Apple Watch Pro, con la capacidad de medir la temperatura corporal y un nuevo chip. El Apple Watch SE también recibirá una nueva actualización, es uno de los modelos que más éxito ha tenido gracias a su bajo precio. El nivel que ha dejado el Apple Watch 7 ha sido muy alto.

Pero no cabe duda de que todas las miradas estarán puestas en el iPhone 14. No parece que vaya a haber demasiados cambios Queda prácticamente descartada la conexión por USB C, sí que desaparece prácticamente por completo la muesca de la pantalla. En cuanto al chip, el nuevo A16 será exclusivo para los modelos Pro y Pro Max, una jugada que no es tanto está dejando un gran sabor de boca a los fieles a la marca. No es que el A5 sea un mal chip, pero supone crear una clara diferenciación que, a priori, no parece tener demasiado sentido.

Otro de los rumores más consistentes es que la capacidad podría aumentarse hasta 2 TB, para dar respuesta a los usuarios más exigentes. También existe cierto comentario sobre una nueva gama de colores, que podría dar lugar hasta ocho propuestas diferentes. Pero lo peor de todo es que dada la escasez de chip, parece que el nuevo iPhone 14 va a experimentar una subida de precio de hasta el 15 %. Todo esto quedará desvelado un poco más de dos semanas.

Cómo seguir el evento de Apple

El evento de Apple es muy sencillo, ya que la propia firma pone a tu disposición diversos medios para que no te lo pierdas. Podrás seguir el evento aquí. Si lo prefieres, puedes unirte a la retransmisión en el canal oficial de YouTube de Apple. Este tipo de eventos son muy entretenidos y son el pistoletazo de salida a todo un año tecnológico.