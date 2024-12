Nunca me había enfrentado a una bestia como el Segway ZT3 Pro E

Tras algunas semanas de pruebas exhaustivas con el nuevo Segway ZT3 Pro E, puedo afirmar que Segway ha logrado una combinación magistral de potencia, versatilidad y seguridad que va mucho más allá de lo que esperamos de cualquier patinete. Un dispositivo que ha sido una delicia tener en las manos, aunque, ahora bien, no se trata de un dispositivo para todo el mundo.

Así es el Segway ZT3 Pro E

Antes de contar mi experiencia personal, echemos un vistazo a las características clave del ZT3 Pro E.

Característica Especificación Motor 1600W sin escobillas Velocidad máxima 25 km/h Autonomía Hasta 70 km (modo Eco) / 50 km (modo Sport) Pendiente máxima 25% Neumáticos Tubeless de 11 pulgadas Suspensión Telescópica doble delantera, resorte trasero Resistencia al agua IPX5 (chasis), IPX7 (batería) Carga máxima 120 kg Tiempo de carga 4 horas (carga rápida) Sistema de frenos Freno de disco delantero y trasero

Primer contacto con esta bestia urbana

Desde el momento en que puse un pie en el ZT3 Pro E, quedé impresionado por su solidez y calidad de construcción. Este no es un patinete común; es una máquina diseñada para superar los retos más exigentes del entorno urbano y rurales. Su aspecto imponente y su acabado premium transmiten confianza desde el primer momento, y una vez montado, el dispositivo tiene un porte impresionante. Comentar que el montaje es extremadamente sencillo, simplemente hay que atornillar la parte superior del manillar.

Rendimiento que supera mis expectativas

El corazón de este patinete es su potente motor de 1600W, que ofrece una aceleración impresionante y mantiene su potencia incluso en las pendientes más pronunciadas. Durante mis pruebas, me sorprendió gratamente su capacidad para mantener la velocidad máxima en cuestas donde otros patinetes simplemente se rinden. En mi ciudad, hay una cuesta de prácticamente medio kilómetro y con una pendiente pronunciada, tanto es así que muchos de los patinetes que pruebo tienen que reducir la velocidad a la mínima expresión para seguir funcionando.

En este caso, la velocidad se ha mantenido constante en todo momento, alcanzando los 25 km/h sin ningún inconveniente. Una diferencia que, particularmente, es algo que me ha enamorado. Esta potencia, combinada con los neumáticos todoterreno de 11 pulgadas, convierte al ZT3 Pro E en un verdadero todoterreno urbano capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo.

Suspensión que redefine el confort

La suspensión es otro punto destacado que merece especial atención. El sistema de doble suspensión telescópica delantera y la suspensión trasera de resorte trabajan en perfecta sincronía para ofrecer un viaje suave y confortable, incluso en terrenos irregulares. La amortiguación es excelente, absorbiendo eficazmente baches y vibraciones, lo que resulta en una experiencia de conducción notablemente segura. Mientras que con otros patinetes me he ido directamente al suelo con un bache, aquí los ha salvado sin problema.

Seguridad y control llevados muy arriba

La seguridad es primordial en el ZT3 Pro E. El Sistema de Mejora de la Estabilidad Segride y el Sistema de Control de Tracción (TCS) proporcionan un nivel de control y estabilidad que no había experimentado antes en un patinete eléctrico. Incluso a altas velocidades o en superficies resbaladizas, me sentí seguro y teniendo el control en todo momento.

El sistema de frenado merece una mención especial. Equipado con frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera, la respuesta es inmediata y potente, permitiendo detenciones seguras incluso en situaciones de emergencia. Esta combinación de aceleración potente y frenado eficaz de una experiencia de conducción verdaderamente dinámica y segura. Comentar que puede regular la respuesta de los frenos en el cable, hay que ser muy cuidadoso a la hora de tocar la maneta, sobre todo en el freno trasero. Tuve que aprender a realizar frenadas suaves y prolongadas para no hacer un derrape con la parte de atrás.

Adiós a la ansiedad por batería

Cuenta con una autonomía de hasta 70 km en modo Eco, el ZT3 Pro E elimina por completo la preocupación por quedarse sin batería en los desplazamientos diarios. Incluso en modo Sport, con 50 km de autonomía, es más que suficiente para la mayoría de los usuarios. La tecnología de optimización RideyLong de Segway demuestra ser extremadamente eficiente en la gestión de la energía, permitiendo viajes más largos y reduciendo la necesidad de cargas frecuentes.

Consideraciones importantes

Es clave señalar que el ZT3 Pro E no es un patinete para principiantes. Su potencia, peso y tamaño requieren cierta experiencia en el manejo de vehículos similares. Personalmente, me sentí muy cómodo usándolo en la ciudad, pero es importante tener en cuenta su considerable peso al guardarlo o transportarlo. Ocupa un espacio importante, lo que podría ser un inconveniente para algunos usuarios, especialmente aquellos con espacios de almacenamiento limitados.

Mi veredicto sobre el Segway ZT3 Pro E

El Segway ZT3 Pro E es, sin duda, un patinete eléctrico excepcional que eleva el estándar de lo que podemos esperar de estos vehículos. Su combinación de potencia, versatilidad y características de seguridad lo convierten en una opción superior para usuarios experimentados que buscan un vehículo capaz de enfrentar cualquier reto urbano o rural.

Si estás buscando un patinete eléctrico de alto rendimiento y estás dispuesto a manejar su potencia y tamaño, el ZT3 Pro E podría ser tu compañero ideal de movilidad. Su precio de 749 € lo sitúa en el segmento premium, pero teniendo en cuenta sus prestaciones y calidad de construcción, representa una inversión muy bien hecha para aquellos que buscan lo mejor en movilidad eléctrica.

Ahora bien, considero particularmente que no se trata de un buen patinete como modelo de entrada si no has hecho todavía bastante kilómetros en un patinete más ligero. No porque sea difícil de conducir, que no lo es, sino porque se trata de un concepto que va más allá. Es pesado porque no puede serlo de otra manera con esas características, es grande y su aceleración es impresionante.