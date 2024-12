La revolución del lavado sostenible gracias a la tecnología EnergySpin de Beko

Es evidente que el peso de la sostenibilidad es cada vez más elevado y, afortunadamente, las marcas están demostrando un compromiso muy alto en ese sentido. Durante un tiempo he tenido la oportunidad de probar la nueva lavadora Beko EnergySpin, con una capacidad de lavado de 10 kilos y 1400 revoluciones por minuto. Sin duda, un electrodoméstico que viene avalado con un interesante galardón, nada menos que el Premio Producto del Año 2024. Son muchas las razones por las que este dispositivo se plantea como una opción muy interesante si queremos reducir el consumo eléctrico y de agua, sin que esto suponga una merma en sus capacidades.

La tecnología EnergySpin y su impacto

La característica estrella de esta lavadora es, sin duda, su tecnología EnergySpin de Beko. Este avance permite una reducción de hasta un 35% en el consumo de energía en los programas de lavado más utilizados, no limitándose solo al modo Eco. ¿Cómo lo logra? A través de movimientos específicos del tambor que aceleran la disolución del detergente, garantizando resultados impecables con menor necesidad de calor. Esta innovación no solo beneficia al bolsillo del consumidor sino que también contribuye de forma evidente a la reducción de la huella de carbono en el hogar.

El ProSmart™ Inverter Motor como centro

Además, esta lavadora cuenta con un motor ProSmart™ Inverter que ofrece un rendimiento silencioso y que es muy eficiente. A máxima velocidad de centrifugado, la máquina no se mueve y el nivel de ruido es muy tolerable, alcanzando un pico máximo de 75 dB.

Capacidad y rendimiento para familias grandes

La lavadora cuenta con una capacidad de carga de 10 kg, por lo que está diseñada para satisfacer las necesidades de familias numerosas o de aquellos que prefieren hacer menos lavados pero más abundantes, como es mi caso,. Su potente motor permite alcanzar velocidades de centrifugado altas, lo que se traduce en ropa más seca al finalizar el ciclo, reduciendo así el tiempo y la energía necesarios para el secado posterior. Además, el trabajo que ha realizado la marca para minimizar las vibraciones es muy evidente.

Programas para muchos escenarios

La lavadora Beko ofrece una impresionante variedad de 15 programas de lavado, cada uno diseñado para atender necesidades específicas.

1. Algodón

2. Eco 40-60

3. Sintéticos

4. Express súper corto 14 min

5. Delicados/Lana/Lavado a mano

6. Ropa oscura/Jeans

7. Mix

8. Centrifugado + Vaciado

9. Aclarado

10. DrumClean

11. Hygiene+

12. StainExpert™ – Manchas Pro

13. Camisas

14. SteamTherapy®

15. CoolClean™ – Lavado en frío

Cabe destacar que el programa Hygiene+ ofrece resultados ultrahigiénicos a cualquier temperatura, lo cual es ideal para quienes buscan una limpieza profunda. Soy ciertamente sensible al polvo y el cambio de ropa de cama de una estación. A otra ha sido una transición mucho más fácil de llevar. Creo, además, que se trata de una función muy interesante para personas enfermas que pasan mucho tiempo en cama y necesitan la mejor protección posible.

Durante mis pruebas, quedé gratamente sorprendido por la eficacia del programa StainExpert™ – Manchas Pro. A decir verdad, no me creía que un trapo con manchas de tomate frito pudiera salir limpio del lavado sin un tratamiento previo. Y así asido, es cierto que suena un poco a tópico, pero eso de «estoy harto de tanto frotar » ha pasado ya a la historia. He comprobado cómo este programa elimina eficazmente una amplia variedad de manchas difíciles sin necesidad de pretratamientos. Es cierto que las manchas de tomate frito son algunas de las más difíciles de eliminar si no tratas previamente la ropa, pero la lavadora se encargó de todo sin que tuviera que recurrir a los típicos remedios caseros como el zumo de limón o los productos de supermercado.

Otra función que me pareció realmente útil es el programa Supercorto 14 min. En situaciones de urgencia, cuando necesitaba algunas prendas limpias rápidamente, este programa ha demostrado ser muy eficiente. He podido lavar hasta 2 kg de ropa, equivalente a unas 20 camisetas en tan solo 14 minutos, y los resultados fueron sorprendentemente buenos. Es ideal para esas ocasiones en las que no todas las prendas requieren un tratamiento intensivo y el tiempo apremia. Esta función se ha convertido en una de mis favoritas para el día a día, especialmente cuando necesito refrescar rápidamente algunas prendas. Para personas que viven solas como yo, sin duda se trata de un uno de mis programas favoritos.

Eficiencia energética y sostenibilidad

La clasificación energética A+++ de esta lavadora refleja su excepcional eficiencia. Gracias a la tecnología EnergySpin, Beko ha logrado reducir notablemente el consumo energético sin comprometer la calidad del lavado. Podríamos resumirlo de una manera muy gráfica: lava más y mejor a la vez que el consumo eléctrico es menor que en otros dispositivos de su categoría. Particularmente, pienso que los consumidores tenemos que ir adquiriendo este compromiso de apostar por este tipo de electrodomésticos, que son capaces de realizar tareas exigentes invirtiendo mucho menos esfuerzo energético.

Diseño y panel de mandos

El diseño es estéticamente muy agradable, con acabado en blanco y frontal de color negro. Particularmente, me ha gustado mucho la sensibilidad de la rueda central; es muy suave y junto con una leve indicación sonora indica el programa en el que te encuentras. El panel digital responde perfectamente a los toques, incluso con las manos húmedas. La visualización del programa y las diferentes posibilidades de personalización son excelentes. Esto es algo que valoro notablemente: que el usuario tenga la opción de ir adaptando los lavados predefinidos a su forma.

Tecnologías que mejoran la experiencia

Además de EnergySpin, esta lavadora incorpora otras tecnologías qué hacen del proceso de lavado una tarea eficiente.

– AquaWave: permite llevar a cabo un lavado suave pero efectivo mediante un patrón de movimiento del tambor que imita el movimiento de las olas.

– Filtro autolimpiante: reduce el mantenimiento necesario y la necesidad de tener que estar limpiándolo continuamente.

– SteamTherapy: una opción ideal para refrescar la ropa y reducir las arrugas, a la vez que elimina los olores; por ejemplo, puedes utilizarla cuando no tienes las prendas sucias pero han tomado algún olor intenso.

– OptiSense: ajusta automáticamente el consumo de agua y energía según la carga, mejorando aún más la eficiencia.

Una inversión que merece la pena efectuar

Beko es conocida por la solidez y durabilidad de sus electrodomésticos. En el caso de esta lavadora, se nota que hay un gran trabajo en cuanto a construcción; se trata de un dispositivo muy compacto que no se mueve y cuyas partes mecánicas ajustan perfectamente. No encontramos la holgura tan típica en algunas máquinas con el cajón de detergente; además, el cierre de la puerta es impecable.

No hay promesas, sino realidades

La lavadora Beko EnergySpin supone un salto adelante en cuanto a tecnología doméstica del lavado. Particularmente valoro muy positivamente la ausencia de vibraciones, el bajo consumo energético y las diferentes opciones de lavado. Es una lavadora que cumple sobradamente y representa la avanzadilla en cuanto a dispositivos destinados a cambiar nuestros conceptos prefijados sobre lo que es un lavado; una innovación que no se trata solo de promesas, sino también realidades útiles.

Esta lavadora EnergySpin de Beko tiene un precio competitivo en diversos comercios asociados a la marca, y que suele rondar el torno a los 500 €. Sin duda es un producto que responde perfectamente tanto a las necesidades de una familia numerosa, hay que recordar que su tambor admite 10 kilos de ropa, algo que para para personas como yo, que sin tener amplias necesidades, encuentran en este artículo una solución muy eficiente en cada ciclo.