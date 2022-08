Todo lo que podría enfadar a los fans de Apple con el nuevo iPhone 14

Cada vez queda menos para que el nuevo iPhone 14 sea presentado. El 7 de septiembre saldremos de dudas, pero como ocurre todos los años en estas fechas, los rumores inundan cualquier espacio tecnológico. Hay algunas características del iPhone 14 que parecen no ser del agrado de los usuarios, que podrían dar la espalda a este modelo. Sobre todo, si se confirma que el precio será más alto porción años anteriores. ¿Cuáles son los motivos del enfado que va a provocar el nuevo iPhone 14 a los seguidores de Apple?

Lo que hará enfadar a los fans de Apple

Motivos no sobran para que, que cambia de iPhone cada año, se plantea la posibilidad de esperar a nuevas evoluciones. Estas son las principales causas.

No adopción del USB-C

Desde que la conexión Lightning hizo su aparición en el año 2012 con el iPhone 5, los usuarios de Apple han tenido siempre que ir buscando ese cable en concreto cuando lo necesitaban. Por ejemplo, en la típica reunión de amigos en la que no todos tienen el teléfono de la manzana mordida. Aunque la Unión Europea ya ha puesto fecha a que el USB C sea obligatorio en 2023, se espera por parte de la marca el adelanto de un año. Pero la realidad parece ser otra, Apple aguantará todo el tiempo posible y el iPhone 14 vendrá con conexión Lightning. Aunque es uno de los rumores que más fuerza tiene, pero que no deja de ser un auténtico engorro para querer utiliza mucho dispositivos de esta marca.

Chip A15 para modelos base

Este chico es del año pasado, el que monta el iPhone 13. De momento no tiene rival, pero Apple ha desarrollado ya el A16. Sin embargo, la jugada que preparan los californianos no parece tener mucho sentido. Reservarán el modelo superior para el nuevo iPhone 14 Pro, el más caro, dejando el chip del año pasa para el iPhone 14 estándar. Esta dicotomía ha puesto en pie de guerra a quienes querían cambiar de teléfono, sobre todo si no tenían un presupuesto elevado.

Sin cambios reseñables de diseño

El diseño será el mismo que Apple tomó en el año 2019 con el iPhone 11. A excepción de la eliminación de la muesca en la pantalla, parece que no habrá nada más en cuanto a cambio de aspecto exterior Se rumorea que estos dispositivos estarán disponibles en 8 colores diferentes.

Estos pocos cambios, unido a un aumento de precio de entre el 10 y el 15 %, son motivos suficientes para haber enfadado a los usuarios de Apple. En todo caso, debemos esperar hasta el 7 de septiembre para confirmar o desmentir estos rumores. Sabemos también que Apple siempre se guarda algún as bajo la manga.