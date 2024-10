No, no es una tontería: por esto debes utilizar una VPN

Dependemos prácticamente de Internet para cualquier cosa, desde gestionar nuestras cuentas bancarias a tomar una cita con el médico. Por esa razón, realizar una adecuada protección de nuestra privacidad es un factor indispensable. Quizás no hayas oído hablar de las aplicaciones VPN, o si no has escuchado puedes estar pensando que se trata de algo para expertos en tecnología. En absoluto, este tipo de aplicaciones son muy recomendables para todos nosotros, independientemente de cual sea tu nivel de uso de Internet. Te quiero contar porque es interesante que utilices una VPN y cómo puedes beneficiarte de ello en tu día a día.

¿Qué es una VPN?

Una app VPN (Virtual Private Network), es una herramienta que crea una conexión segura a través de Internet. Para que puedas entenderlo fácilmente, funciona como un túnel entre la web y tu dispositivo, por lo que los datos que se intercambian van a viajar de una manera más segura. De esta manera, nadie podrá ver lo que estás haciendo en las redes.

Pero hay mucho más, porque una VPN no solamente protege tu conexión, sino que te permite acceder a contenido restringido en tu país o protegerte en las redes WiFi públicas, aquellas a las que te sueles conectar cuando estás en el centro comercial, un restaurante o el aeropuerto.

Por qué utilizar una VPN

Estas herramientas no solo se utilizan en el teléfono o la tablet, también puedes emplearlas en tu ordenador. En todos los casos, la misión es siempre la misma, protegerte, por lo que estas son las razones por las que utilizar una VPN es algo indispensable.

Para comenzar, tu privacidad queda protegida. Cuando utilizas la VPN, el tráfico que vas generando queda cifrado, por lo que es mucho más difícil que terceros puedan rastrear todo lo que haces. La privacidad es algo que no se negocia, así que no exponerse es el primer punto de partida.

Igualmente, proporciona una capa extra de seguridad cuando te conectas en las redes públicas. Siempre son una tentación, pero lo malo es que este tipo de redes son muy vulnerables y cualquier persona podría interceptar el tráfico de datos y, por ejemplo, tenerlo más fácil para acceder a tus redes sociales o cuentas bancarias. Solamente por esta razón, una VPN ya merece la pena.

Igualmente, y si eres aficionado al contenido en streaming, muchas veces has querido ver una película o una serie y aparece un mensaje que te indica que el contenido no está disponible en tu país. Gracias a una aplicación VPN puedes cambiar la ubicación virtual, posicionándote en ese lugar, en concreto, y viendo el contenido de, por poner un ejemplo, Netflix, en los Estados Unidos.

También utilizo una aplicación VPN para encontrar mejores precios, por ejemplo, en el caso de vuelos. Esto suelen cambiar su precio en función de la ubicación desde la cual te conectas. Así puedes conseguir un ahorro interesante, y esto es gracias a la VPN.

Finalmente, en el caso de que viajes a países en los que exista algún tipo de censura o bloqueo por parte del gobierno, como es el caso de China, una aplicación VPN te permite saltarte estas restricciones.

¿Son difíciles de usar las VPN?

En absoluto, simplemente has de descargar la aplicación, efectuar el registro y posteriormente, elegir el servidor, al cual te deseas conectar, y están agrupados por países. Son aplicaciones muy intuitivas, y de manera general, indican de manera clara cuáles son los pasos para conectarse. Es necesario reseñar que la práctica totalidad de las aplicaciones VPN son de pago o bien, tienen opciones gratuitas limitadas. Sin embargo, es una inversión que merece la pena realizar.

El mercado ofrece muchísimas soluciones de aplicaciones VPN, aquí tienes algunas de las opciones más populares con los enlaces de descarga para iOS y para Android.

Proton VPN

Express VPN

Nord VPN

Surfshark VPN

Cualquiera de estas opciones es perfectamente válida para proteger tu conexión y aprovechar las posibilidades que nos ofrecen estas aplicaciones. Dar un paso adelante en ese sentido es fundamental para que tu privacidad no se vea vulnerada en ningún momento.