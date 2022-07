Qué hacer si el móvil no carga correctamente

Cargar el móvil es algo que hacemos a diario y que permite seguir conectado. En cuestión de pocas horas, el teléfono estar a tope de energía para darnos servicio de nuevo. Pero, ¿qué hacer si el móvil no carga bien? ¿La carga se ha vuelto lenta o, directamente, no carga? Esta checklist te permitirá ir descartando problemas y dar con la solución más inmediata.

Mi móvil no carga, ¿qué hago?

Cambia de enchufe

Sí, podemos tener una toma de corriente que no funcione y no lo sepamos. Si al cambiar el teléfono de enchufe este da señales de vida, ya tienes la solución al problema. Y, de paso, avisa al electricista.

El cargador o el cable están mal

Un cable de carga es algo que se deteriora con mucha facilidad y puede romperse internamente y no darte cuenta. Lo mismo ocurre con el cargador, hay veces que dan señales de agotamiento. Así que prueba a cargar con otro cable que tengas en casa y si ves que ahora funciona, recicla el anterior y compra cables nuevos.

El puerto de carga está sucio

El puerto de carga de tu teléfono, es decir, el lugar en el que conectas el cable, es propenso a acumular polvo y suciedad. Esta se compacta y hace que la conexión con el cable sea defectuosa. No te preocupes, limpiarla es muy sencillo, solo has de seguir estos pasos:

Apaga el móvil.

Toma un palillo de dientes de madera.

Urga en el interior del puerto y retira el palillo. Seguro que sale sucio.

Repite la operación hasta que salga limpio.

Prueba ahora a conectar el cable, si vuelve a haber transferencia de energía es que el puerto estaba sucio. Puede volver a pasar, así que repite de manera recurrente la operación para que la suciedad no se acumule.

Todo falla, ¿entonces?

Lo que ocurre es que la batería tiene un problema. Debes saber que las baterías de todos los dispositivos van degradándose con el paso del tiempo, perdiendo efectividad. Llega un momento en el que no cargan bien y la duración de su vida es mínima. Si, además, el móvil se caliente, es que hay algo que no marcha como debe. Lo más indicado es acudir a algún taller especializado a que valoren el estado de la batería. Por no mucho dinero puedes tener batería nueva y móvil en buenas condiciones.

Si se trata de un dispositivo antiguo o el coste de la batería no compensa la reparación, lleva el teléfono al punto limpio y busca otro que lo sustituya.