Motorola sube el listón del lujo tecnológico con el nuevo motorola signature

Motorola quiere jugar en otra liga con el lanzamiento del motorola signature, un smartphone que marca el inicio de una nueva familia ultra premium dentro de la marca. La compañía apuesta aquí por una combinación muy clara, un diseño sofisticado, especificaciones de primer nivel y una experiencia de uso cuidada a largo plazo, algo poco habitual incluso en la gama alta actual.

Un diseño ultradelgado que apuesta por los materiales

Uno de los grandes argumentos del motorola signature está en su diseño. Con solo 6,99 mm de grosor, es uno de los smartphones más delgados de su categoría, con un marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en tejidos como la sarga o el lino. Motorola ha trabajado también el apartado estético con dos colores seleccionados por Pantone: Martini Olive y Carbon, pensados para transmitir elegancia sin estridencias.

A pesar de su perfil estilizado, el dispositivo no renuncia a la resistencia. Cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2, certificaciones IP68 e IP69 frente al agua y el polvo y resistencia de grado militar, lo que le permite soportar condiciones extremas sin comprometer su integridad.

Cuatro cámaras de 50 mpx y el sello de DXOMARK

El apartado fotográfico es otro de los pilares del motorola signature. Se trata del primer smartphone ultradelgado de su segmento que incorpora cuatro cámaras de 50 mpx, un conjunto que ha sido reconocido con la DXOMARK Gold Label por su calidad de imagen.

El sistema está encabezado por un sensor principal Sony LYTIA de gran tamaño, capaz de grabar vídeo en 8K y en 4K con Dolby Vision. A él se suma un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x y zoom digital de hasta 100x asistido por inteligencia artificial, un ultra gran angular que también funciona como cámara macro y una cámara frontal de 50 mpx preparada para vídeo en 4K. La inteligencia artificial de Motorola interviene en todo el proceso, ajustando color, brillo y textura para obtener imágenes más equilibradas en cualquier situación.

Potencia, inteligencia artificial y autonomía

El motorola signature apuesta por el procesador Snapdragon 8 Gen 5, fabricado en 3 nm, que ofrece un salto importante en rendimiento y eficiencia energética. Este chip permite ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, mejorando desde la fotografía hasta la experiencia en juegos o el consumo de batería.

La autonomía es otro de los puntos destacados. Integra una batería de 5200 mAh, la mayor en su categoría, con hasta 52 horas de uso según Motorola. Además, cuenta con carga rápida de 90 W, capaz de ofrecer horas de uso con solo unos minutos enchufado, y carga inalámbrica de 50 W.

Una experiencia pensada para durar

Motorola quiere diferenciar al motorola signature con una propuesta a largo plazo. El dispositivo llega con Android 16 y garantiza hasta siete años de actualizaciones del sistema y de seguridad, una política que lo sitúa al nivel de los modelos más avanzados del mercado. A esto se suman servicios exclusivos como asistencia personalizada bajo demanda y un enfoque claro en sostenibilidad, con un alto porcentaje de materiales reciclados y embalaje sin plásticos.

El motorola signature está disponible en España por un precio recomendado de 999 euros, con promociones de lanzamiento que incluyen accesorios sin coste adicional para los primeros compradores.