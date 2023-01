Los mejores auriculares de El Corte Inglés con los que saldrás a hacer deporte en 2023

Uno de los propósitos de comienzo de año, además del de dejar de fumar, es hacer deporte. Si todavía sigue en pie y todas las mañanas o tardes sales a hacer un trote o acudes al gimnasio, estos auriculares deportivos pueden ser tus fieles compañeros. Realizar ejercicio mientras escuchar música es mucho más motivador, por lo que esta selección de auriculares de El Corte Inglés puede ser la propuesta más interesante para que el ánimo no decaiga.

5 auriculares deportivos El Corte Inglés

Jabra Elite 4 Active True

Los daneses de Jabra vuelven a dar en el clavo. Debes aprovechar que tienen un descuento interesante y puedes comprarlos por menos de 80 €. Están diseñados específicamente para los entrenamientos, contando con protección ante el agua y el sudor. Una de las funciones que más nos gusta es que mediante una aplicación te puedes descargar en tu móvil dispones de actualizaciones personalizadas según el tipo de entrenamiento que vayas a realizar. Con esto, sacarás el máximo partido a tu música. Por supuesto, cuentan con cancelación activa de ruido y 4 micrófonos incorporados por si tienes que atender una llamada.

JBL Reflect Pro Azul TWS

Si no te importa invertir 129 € en unos auriculares deportivos, estos son para ti. Además de su elegante color azul, sabemos que esta marca es una de las más respetadas a la hora de ofrecernos productos relacionados con el audio. Disponen de protección IP 68, la máxima contra el agua y el polvo. Además, cuenta con 30 horas de reproducción, por lo que puedes olvidarte de cargar la batería durante bastante tiempo. Unos auriculares que te acompañarán en cualquiera de tus entrenamientos y van a darlo todo. Puedes contestar cualquier llamada que recibas, porque gracias a los 3 microfonos se te va a oír perfectamente.

Energy Sistem Sport 1

Cambiar radicalmente de ámbito, ya que estos auriculares tienen cable y un precio pequeño de 7,99 €. Pero no hay que olvidar que hay personas que simplemente necesitan un acompañamiento, y a las que la calidad del audio no les importa demasiado. Además, también debemos pensar en aquellas personas olvidadizas que necesitan algo que no tenga un coste elevado por si lo pierde. Estos auriculares cumplen, y cuenta con un micrófono incorporado por si tienes que hacer alguna llamada. No les pidas más, pero por un precio tan pequeño, estos auriculares deportivos son estupendos.

True Wireless JVC HA-EC25T-B-U

El tiempo que no está pensado para todos aquellos que gustan de una sujeción extrema. Son resistentes al agua, al sudor y al polvo al tener certificación IPX5. Al ofrecer 30 horas de autonomía tienes la garantía de que puedes olvidarte de cargarlos de manera frecuente. Dispone de tres modos de reproducción que hace el efecto de cotización, así podrás sacar el máximo provecho a tus canciones mientras entrenas. Su precio no está nada mal, 59,99 €.

Apple AirPods 2ª Generación

Es cierto que su precio se dispara hasta los 229 €, pero si tienes todo tu ecosistema de Apple no cabe duda de que se trata de una gran opción. Estos AirPods de segunda generación ofrecen un excelente rendimiento, 24 horas de autonomía, 5 horas de escucha de música y 3 horas de conversación. Su cancelación activa de ruido hace que puedas aislarte totalmente del exterior y concentrarte en lo que realmente te interesa, hacer deporte. La calidad de audio está fuera de toda duda, y su práctico estuche permite poderlos llevar a cualquier lado.

Todos estos auriculares deportivos de El Corte Inglés son una excelente propuesta para poder cumplir tus propósitos de despegarte del sofá. No lo dudes, entre todo esto seguro que encuentras algo que cumplas con tus expectativas.