Mantener pulsado el botón «0» del mando a distancia durante 3 segundos: ¿para qué sirve y cuándo debes hacerlo?

El mando a distancia de las smart TV de LG esconde una función realmente útil que la mayoría de la población española desconoce. Al mantener presionado el botón «0», el que se encuentra en el centro del mando, se activa un menú de gestión que cambia la forma en la que se usa el dispositivo. Este sencillo gesto descubre todo un océano de posibilidades de personalización.

Qué sucede cuando se pulsa la tecla cero durante tres segundos

Desde organizar tus aplicaciones y conexiones HDMI con una facilidad inusitada, podemos acceder a la pantalla de acceso rápido gracias a la función Magic Remote de LG, según la documentación oficial de LG Electronics. Esta es una herramienta integrada dentro del sistema operativo webOS, que funciona como un panel central de control para tus accesos directos.

Gracias a esta sencilla interfaz, se pueden organizar, modificar o eliminar los accesos directos asociados a las teclas del 1 al 8, además de conectar aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Spotify o Prime Video, así como canales de televisión o entradas HDMI físicas para consolas o decodificadores, como la PlayStation o Movistar +. Como en otros modelos anteriores de la marca surcoreana, la tecla 9 sigue reservada para asistencia técnica y ayuda de LG, sin posibilidad de modificarla.

Cuándo usar estos atajos

El menú que se activa al pulsar la tecla 0 es muy práctico en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando se olvida qué tecla se ha asignado a una entrada HDMI o a una aplicación, este menú muestra toda la lista al momento. Además, es el mejor truco para reasignar varios botones simultáneamente, sin necesidad de tener que abrir cada aplicación por separado. En caso de conectar una nueva consola a un puerto HDMI o cambiar una suscripción de streaming, desde este panel se podrán eliminar o actualizar los accesos directos antiguos.

Para crear un nuevo acceso directo, tan sólo hay que abrir la aplicación o entrada deseada y mantener pulsado el número del 1 al 8 durante tres segundos para asociarlos. Cada vez que se desee volver a entrar, con una pulsación continuada será suficiente para abrir automáticamente el contenido.

Otros atajos secretos del control remoto LG

El mando a distancia Magic Remote de LG integra varias combinaciones que, mediante pulsaciones de tres segundos, agilizan el uso de la smart TV. El icono de «Configuración» abre directamente el menú de configuración avanzada, sin necesidad de entrar en la barra lateral de opciones rápidas. El botón de «Entrada» permite navegar por el panel de control central para gestionar las entradas HDMI, los dispositivos IoT y las salidas de audio.

Por otro lado, el botón de «Silencio» muestra el menú de Accesibilidad y Diagnóstico, que ayuda a restablecer la configuración de red y activa las herramientas de asistencia. El icono de «Inicio» muestra las aplicaciones usadas recientemente para cerrarlas o navegar entre ellas.

Además, al pulsar a la vez los botones «Atrás» e «Inicio», el Magic Remote se desconecta para volver a emparejarlo o reiniciarlo. Al pulsar el micrófono, se activa el reconocimiento de voz a través de la IA y comprende el comando en cuanto se suelta. Para finalizar, la tecla «Guía» revela la lista de canales favoritos en detrimento de la guía de programación tradicional.

Este atajo no funciona en otros televisores

Esta facultad de asociar aplicaciones mediante el botón 0 es exclusiva del ecosistema LG webOS y del Magic Remote. Su competencia directa brinda otras opciones.

Los televisores de Samsung más modernos con sistema operativo Tizen vienen con mandos a distancia OneRemote o SolarCell, que carecen de teclado numérico físico con una apariencia minimalista. La personalización se ejecuta reorganizando los iconos desde la barra de navegación Smart Hub.

Sony, Phillips, TLC y Xiaomi, a través de los sistemas Android TV y Google TV, no tienen integrada la función de mapeo de botones. Para conseguir una operatividad similar, se deben usar aplicaciones de Google Store, como tvQuickActions o Button Mapper. Hisense, a través del sistema operativo VIDAA en sus dispositivos, incluye botones de acceso directo físicos de determinados servicios de streaming, pero tampoco ofrecen ningún atajo para reasignar las funciones.