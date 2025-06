Ponle freno al TikTok en vacaciones: así puedes limitar el tiempo de uso desde el iPhone

Con la llegada de las vacaciones, el tiempo que niños y adolescentes pasan frente al móvil se dispara. TikTok, en particular, se convierte en el epicentro de su entretenimiento diario. Para muchos padres, surge la necesidad de limitar el tiempo de uso de TikTok, o bien de la app que consideres oportuna.

Abre los Ajustes del iPhone

Desde Ajustes, accede a la sección Tiempo de uso.

Entra en Tiempo de uso

Aquí podrás consultar el uso del dispositivo y gestionar los límites.

Añade un nuevo límite

Pulsa en “Añadir límite” para configurar el control sobre apps específicas.

Selecciona la categoría Social

Las apps están agrupadas por categoría. Elige Social para encontrar TikTok.

Marca TikTok

Selecciona TikTok para aplicar el límite diario de uso.

Asegúrate de que TikTok esté seleccionado

Verifica que esté marcada correctamente y pulsa Siguiente.

Personaliza el tiempo diario

Elige los minutos que se podrá usar TikTok cada día.

Guarda el límite

Una vez ajustado, pulsa Añadir para aplicar el límite.

Consulta o edita el límite en cualquier momento

Comprueba el horario que has aplicado. Puedes modificar, pausar o eliminar el límite cuando quieras. Ya sabes cómo variarlo fácilmente.

Además, si quieres reforzar este control, puedes establecer un código de acceso para que solo tú puedas modificar o eliminar los límites. Esta opción se encuentra en el propio menú de Tiempo de uso, en la parte inferior, bajo el nombre de Usar código para “Tiempo de uso”. Así evitarás que tus hijos puedan ampliar el tiempo sin tu permiso.

Pero todavía hay más

Otra función interesante que puedes activar es Tiempo de inactividad, que permite establecer franjas horarias en las que no se podrá usar el dispositivo, salvo para llamadas o apps que marques como permitidas. Por ejemplo, puedes definir que el móvil no se pueda usar entre las 22:00 y las 8:00. Esto es útil si quieres que los menores respeten las horas de descanso y no se queden viendo vídeos a escondidas por la noche.

En realidad, Apple pone al alcance de cualquier padre herramientas eficaces para establecer límites saludables, sin necesidad de recurrir a soluciones externas o complejas. Y lo mejor es que se pueden adaptar en cualquier momento, dependiendo de la edad del menor o de sus hábitos de uso.

Limitar el tiempo de TikTok en un iPhone es solo una de las muchas posibilidades que ofrece este sistema. En realidad, puedes usarlo para construir una relación más equilibrada entre tus hijos y la tecnología. No se trata de prohibir por completo, sino de acompañar su desarrollo digital con normas claras y accesibles. Porque en verano también es posible disfrutar del móvil, pero con cabeza.