El iPhone 17 promete más batería, menos peso y un modelo Air ultraligero

Aunque aún queda para el lanzamiento oficial del iPhone 17, previsto para septiembre de 2025, las filtraciones ya han empezado a perfilar una generación diferente a las anteriores. Uno de los datos más llamativos es la introducción de un nuevo modelo llamado iPhone 17 Air, pensado como la versión más fina y ligera de toda la gama, según informa MacRumors. Este modelo vendría a sustituir al iPhone Plus, una decisión que tendría todo el sentido si Apple quiere poner el foco en el diseño y la portabilidad. La nueva línea se compondría de cuatro modelos: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y este nuevo modelo ultraligero que, por ahora, recibe el nombre interno de “D23”, si bien también podría venderse como iPhone 17 Slim.

Uno de los rumores más interesantes es el relacionado con la autonomía. Apple estaría probando un nuevo diseño de batería con mayor densidad energética, lo que permitiría mejorar las horas de uso sin necesidad de aumentar el tamaño del dispositivo. Esta tecnología también beneficiaría a los modelos Pro, que podrían ver incrementada su duración hasta en un 10-15%. Aunque no se esperan grandes avances en cuanto a velocidad de carga, mantener la autonomía con diseños más finos ya sería, en sí mismo, un avance notable.

El iPhone 17 podría estrenar una nueva cámara frontal ubicada bajo la pantalla. Al menos en los modelos Pro, Apple estaría apostando por eliminar completamente la Dynamic Island para ofrecer un panel completamente limpio, algo que ya han intentado otros fabricantes pero que Apple implementaría con su propio sistema optimizado.

Este paso sería clave en el avance del diseño “todo pantalla” que la compañía lleva años persiguiendo. En paralelo, también se rumorea que los sensores Face ID podrían integrarse bajo el panel, aunque eso aún no estaría confirmado.

En cuanto a los materiales, se espera que el modelo ultraligero del iPhone 17 adopte una carcasa de aluminio más refinado, similar al que Apple utiliza en el MacBook Air. Esto contribuiría no solo a una reducción de peso, sino también a una mayor resistencia frente a golpes y arañazos. Las versiones Pro seguirán optando por titanio, pero podrían beneficiarse de un rediseño en la distribución interna para hacerlo aún más manejable.También se habla de un rediseño de los bordes, que pasarían a ser más redondeados en lugar del acabado plano actual.

Otro detalle interesante es que el iPhone 17 Air no llevaría el mismo chip que el modelo Pro. Apple podría optar por un procesador de nueva generación pero optimizado para eficiencia, con un rendimiento cercano al A18 Pro, pero enfocado en menor consumo energético. Este movimiento permitiría a Apple posicionar el iPhone 17 Air como un dispositivo premium, pero diferenciado en concepto: no sería el más potente, sino el más refinado para un uso diario equilibrado.

This is iPhone 17 Air, do you like it? pic.twitter.com/wx92EcEWos

iOS 19, que acompañará al lanzamiento del iPhone 17, podría incluir funciones específicas para este modelo. Se habla de un nuevo sistema de ahorro energético inteligente, adaptado al tipo de uso del usuario, que podría extender la batería de forma notable en ciertos escenarios, como cuando se está en modo reposo o durante la noche. También se espera una mejora en la integración con el ecosistema Apple, permitiendo una sincronización más rápida con el Apple Watch y los AirPods.

Apple is planning major upgrades for the iPhone 17 lineup including new sizes, 120Hz ProMotion on standard models, A19 chip, and more

Would you wait to upgrade next year?

Source: Ice Universe (on Weibo) pic.twitter.com/UXyJKIkUGq

— Apple Hub (@theapplehub) July 22, 2024