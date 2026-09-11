Huawei Watch GT 7 Pro, el reloj de batería eterna que prefiere pulir antes que reinventar

Huawei presentó la semana pasada el Watch GT 7 Pro, la nueva referencia de su familia de relojes deportivos de gama alta, y lo ha hecho sin sorpresas de guion. El fabricante asiático repite la fórmula que le ha funcionado en los últimos años, un diseño cuidado, sensores de salud cada vez más completos y una autonomía que deja en ridículo a buena parte de sus rivales con Wear OS. Lo he probado durante tres semanas y estas son mis impresiones.

Así es el Huawei Watch GT 7 Pro

El Watch GT 7 Pro es un smartwatch deportivo de gama alta, con caja de titanio de 46 milímetros. Convive con el Watch GT 7 estándar, más pequeño, con caja de 41 milímetros y un precio de partida menor. Ya está a la venta en su web oficial y en distribuidores como Amazon o MediaMarkt.

Características del Huawei Watch GT 7 Pro Pantalla AMOLED circular de 1,47 pulgadas, 466 x 466 píxeles, cristal de zafiro, hasta 3.000 nits de brillo máximo Caja Titanio con parte trasera de cerámica nanocristalina, 45,6 x 45,6 x 11,25 mm Peso 56 gramos sin correa, en torno a 79 gramos con correa Correa Fluoroelastómero EasyCross de 22 mm, cambio sin herramientas Batería En torno a 870 mAh (las fuentes consultadas varían entre 867 y 876 mAh) Autonomía (según el fabricante) Hasta 21 días en uso ligero, 12 días en uso típico, más de 50 horas en modo senderismo con GPS activo Carga Inalámbrica, hasta el 56% en 30 minutos, carga completa en aproximadamente 90 minutos Sistema operativo HarmonyOS 6.1.0 Almacenamiento 64 GB internos Sensores Pulso PPG, electrocardiograma, oxígeno en sangre (SpO2), temperatura corporal, rigidez arterial, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, sensor de profundidad y brújula Conectividad Bluetooth 6.0, WiFi, NFC para pagos, GPS multibanda con GPS, Glonass, BeiDou, Galileo y QZSS Resistencia 5 ATM, certificación IP68/IP69, apto para buceo en apnea hasta 40 metros Modos deportivos Más de 100, con nuevos modos de esquí en pista cubierta y mejoras en ciclismo y golf Compatibilidad Android 8.0 o superior, iOS 13 o superior Tallas disponibles 46 mm en el modelo Pro, 41 mm en el Watch GT 7 estándar

Diseño y materiales, la parte que menos ha cambiado

La caja de titanio y la trasera de cerámica nanocristalina dan al GT 7 Pro una sensación de solidez que no tiene nada que envidiar a relojes bastante más caros. El acabado es mate, discreto, y la correa EasyCross se cambia sin herramientas con un simple botón lateral, algo que se agradece cada vez que quieras alternar entre la correa deportiva y otra más formal.

Es cómodo puesto todo el día, incluso durmiendo, aunque los 46 milímetros de diámetro siguen siendo mucho reloj para muñecas pequeñas. Quien venga del GT 6 Pro no va a notar un cambio de diseño relevante, porque Huawei ha optado por retocar antes que rediseñar.

Una pantalla que se ve mejor al sol, aunque no siempre

El panel AMOLED de 1,47 pulgadas mantiene la resolución de la generación anterior, pero gana en brillo máximo, hasta 3.000 nits. En la calle, incluso con el sol de frente, la pantalla se lee sin necesidad de hacer sombra con la mano, algo que no todos los relojes de este precio consiguen. El cristal de zafiro, por su parte, resiste bien los roces del día a día y no acumula marcas de uso visibles tras varios días llevándolo puesto.

Salud y sensores, el terreno donde Huawei sigue apretando

El GT 7 Pro incorpora el sistema TruSense de Huawei, que combina el sensor de pulso con nuevos algoritmos para medir electrocardiograma, oxígeno en sangre, temperatura corporal y, como novedad, un indicador de rigidez arterial pensado como apoyo para detectar riesgos cardiovasculares. Ninguna de estas funciones sustituye a un diagnóstico médico, y hay que tratarlas como lo que son, una herramienta de seguimiento personal y no un dispositivo clínico.

Batería y carga, la gran baza del GT 7 Pro

Aquí es donde el reloj convence sin matices. Huawei promete hasta 21 días de autonomía en uso ligero y 12 días en uso típico, cifras que hay que coger con cautela porque dependen de cuántas funciones se mantengan activas. En mi caso, con notificaciones, pantalla siempre activa parcialmente y varios entrenamientos con GPS a la semana, el reloj ha aguantado más de una semana entera sin pasar por el cargador, algo que ningún reloj con Wear OS consigue hoy en día.

Deporte, GPS y las novedades de esquí y ciclismo

El GT 7 Pro suma más de 100 modos deportivos, y aquí es donde Huawei ha metido las novedades reales de esta generación. La más llamativa es el nuevo modo de esquí en pista cubierta, pensado para quien practica en estaciones indoor, que se añade al modo de esquí al aire libre ya existente, ahora con mapas de más de 3.000 estaciones y detección automática de la actividad sin necesidad de activar el GPS manualmente.

En ciclismo, el reloj añade planificación y aviso de ascensos, alertas de curvas cerradas o peligrosas, la posibilidad de guardar varios perfiles de bicicleta y la importación de rutas con navegación turno a turno, con exportación de los recorridos en formatos GPX, TCX y KML y compatibilidad con Strava y Komoot. La precisión del posicionamiento, gracias al soporte multibanda con GPS, Glonass, BeiDou, Galileo y QZSS, se mantiene sólida incluso en ciudad con edificios altos.

Dicho esto, y aquí llega la parte más sincera de este análisis, estas son prácticamente las únicas novedades deportivas de peso frente al Watch GT 6 Pro. El resto de los más de 100 modos, la detección automática de ejercicio, el entrenamiento con planes generados por inteligencia artificial o la guía por voz ya estaban presentes, con matices, en la generación anterior.

Software y conectividad, la asignatura pendiente de Huawei

El reloj funciona razonablemente bien tanto en Android como en iPhone, algo que no todos los fabricantes consiguen, aunque con matices según el sistema. En iOS no es posible responder a los mensajes desde la muñeca, y en Android hay restricciones para controlar la cámara del móvil en remoto. La AppGallery de Huawei, además, sigue siendo un ecosistema mucho más limitado que el de Wear OS o watchOS, sin apenas aplicaciones de terceros relevantes. A esto se suma un asistente de voz, Celia, que quizás no sea la punta de lanza en cuanto a la hora de ayudar, y la ausencia de conectividad eSIM para quien quiera salir a correr sin el móvil y seguir localizable.

Precio y frente al Watch GT 6 Pro

Tiene un precio oficial de 429 euros, el Watch GT 7 Pro se sitúa en la gama alta de los relojes deportivos, por encima de propuestas como el Amazfit Balance 2 o el Garmin Forerunner 265, y compite más de cerca con el Galaxy Watch Ultra de Samsung, aunque este último apuesta por Wear OS y un ecosistema de aplicaciones mucho más amplio.

Frente a su predecesor, la diferencia de precio suele ser pequeña, lo que hace todavía más difícil justificar el salto para quien ya tiene un GT 6 Pro en buen estado. Para quien viene de un reloj más antiguo o de una primera compra en la gama alta de Huawei, en cambio, el GT 7 Pro sí representa una mejora clara en pantalla, sensores de salud y funciones deportivas específicas.

Mi conclusión tras 3 semanas

El Huawei Watch GT 7 Pro es un reloj que cumple muy bien en casi todo lo que promete. La batería sigue siendo su argumento más contundente, la construcción en titanio y cerámica transmite calidad y la pantalla se ve mejor que nunca al aire libre. Los sensores de salud, con el respaldo de mediciones de laboratorio que sitúan sus desviaciones en cifras bajas, funcionan mejor de lo que cabría esperar en un reloj sin certificación médica.

Los modos de esquí en pista cubierta y las mejoras de ciclismo son bienvenidos, y se nota que Huawei ha escuchado a los usuarios que practican estos deportes, pero el resto del paquete es continuista. El diseño apenas cambia, el software arrastra las mismas limitaciones de siempre en la AppGallery y en el asistente de voz, y quien tenga un GT 6 Pro no va a encontrar motivos de peso para dar el salto. Como primera compra en la gama alta de Huawei, o como sustituto de un reloj de varias generaciones atrás, el GT 7 Pro es una opción interesante.