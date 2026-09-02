El HUAWEI WATCH GT 7 Series renueva su paleta de colores y se atreve con el esquí indoor

HUAWEI amplía su catálogo de wearables con el HUAWEI WATCH GT 7 Series, la nueva generación de relojes inteligentes de la marca pensada para el deporte al aire libre. La serie llega con un diseño renovado, nuevos colores y funciones específicas para el seguimiento de la actividad física y la salud. El fabricante mantiene los dos tamaños habituales, 46 mm y 41 mm, y suma el modelo Pro como versión más robusta de la familia. Los tres comparten un mismo objetivo: acompañar tanto la rutina diaria como las salidas más exigentes, ya sea esquiar, pedalear o simplemente vigilar el descanso.

Un reloj que cambia de vestuario según el plan

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro incorpora un bisel de cerámica nanotecnológica con acabado resistente a los arañazos, combinado con un marco de aleación de titanio. La idea es sumar resistencia sin renunciar a un aspecto premium.

La correa también cambia de diseño. El modelo Pro estrena un trenzado de fluoroelastómero con el patrón HUAWEI EasyCross, pensado para sujetar bien la muñeca tanto en el día a día como en actividades más intensas. Ese mismo diseño llega también a varios acabados de los modelos de 46 mm y 41 mm.

Esquiar sin nieve, y luego controlar cada bajada en la pista

La marca anticipa la siguiente temporada de deportes blancos con los modos de nieve. El HUAWEI WATCH GT 7 Series incorpora un modo de esquí y snowboard en interiores que permite registrar sesiones de entrenamiento en cualquier época del año, sin necesidad de pisar una pista real.

Cuando sí hay nieve de por medio, el reloj detecta automáticamente que el usuario está esquiando o haciendo snowboard incluso sin señal GPS, apoyándose en los cambios de postura y de altitud. Un sistema de filtrado inteligente distingue los descensos activos de los ratos de descanso o del tiempo pasado en remontes y cintas transportadoras, de manera que las estadísticas de la sesión reflejen solo la actividad real.

A través de la aplicación HUAWEI Health, el reloj permite descargar mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo, con el nivel de dificultad de cada pista marcado. Durante la bajada, registra la distancia, la velocidad y el desnivel total. Además, estrena una función de detección de giros que cuenta las curvas trazadas y calcula su radio, y mide la fuerza G en los virajes más pronunciados. La función Team-Up añade otra capa de seguridad, al mostrar en tiempo real la ubicación y el rendimiento de los compañeros de pista.

El ciclismo suma un copiloto que avisa antes de la curva

El modo de ciclismo al aire libre también se renueva. Antes de salir a rodar, el reloj genera un perfil de las subidas previstas en la ruta, de forma que el ciclista pueda dosificar el esfuerzo desde el primer kilómetro. Durante la ascensión, muestra en pantalla datos como la pendiente y la distancia que queda hasta la cima.

El HUAWEI WATCH GT 7 Series también avisa con vibraciones y mensajes de voz cuando detecta que el ciclista se aproxima a una curva cerrada a velocidad alta. Al terminar la ruta, la función de análisis de entrenamiento con inteligencia artificial resume el esfuerzo realizado y ofrece pautas para evitar el sobreentrenamiento.

Una puntuación cada mañana de cómo ha amanecido el cuerpo

En el terreno de la salud, la serie actualiza su función Health Insights con un resumen matutino y un análisis apoyado en inteligencia artificial. La novedad principal es Physical Readiness, una puntuación de preparación física que combina la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estado emocional y las calorías activas quemadas el día anterior.

Con esos datos, el reloj clasifica el nivel de recuperación en cinco niveles y ofrece cada mañana una lectura sencilla del estado físico del usuario, pensada para decidir si conviene entrenar fuerte o bajar el ritmo esa jornada.

Hasta tres semanas sin pasar por el cargador

Según los datos de los laboratorios de Huawei, los modelos GT 7 Pro y GT 7 de 46 mm alcanzan hasta 21 días de uso con una sola carga en condiciones moderadas, gracias a nuevas baterías apiladas con alto contenido en silicio. Dentro de HUAWEI Care Protección Total, los usuarios pueden pedir un cambio de batería si su capacidad máxima cae por debajo del 85 %, previa revisión en un centro de servicio autorizado.

La serie suma también pagos sin contacto a través de Curve Pay, compatibles tanto con iOS como con Android, pensados para pagar directamente desde la muñeca sin tener que sacar el móvil.

Precios y disponibilidad en España

El HUAWEI WATCH GT 7 Series llega a España hoy en tres versiones. El modelo Pro tiene un precio recomendado de 429 euros, con un cupón de lanzamiento de 50 euros válido hasta el 18 de octubre que deja el precio final en 379 euros.

El HUAWEI WATCH GT 7 de 46 mm cuesta 299 euros y baja hasta 249 euros con un cupón de 50 euros durante el lanzamiento. El de 41 mm parte también de 299 euros y se queda en 229 euros con un cupón de 70 euros.

La marca suma además ediciones limitadas con correas adicionales y unos auriculares HUAWEI FreeBuds SE 4 de regalo, con precios que van de los 299 a los 519 euros según el modelo y los accesorios incluidos. A partir del 8 de octubre se sumarán dos nuevas versiones en acabado de piel compuesta, a 299 y 319 euros.