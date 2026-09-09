El iPhone 18 Pro estrena la apertura variable que Apple nunca había llevado a su dispositivo

Apple ha confirmado hoy los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la gama alta de la familia que este año concentra las novedades más llamativas del catálogo. La compañía los presenta como sus modelos con mayor salto de cámara, procesador y autonomía hasta la fecha, una etiqueta que repite en cada generación y que conviene tomar como lo que es, la versión oficial de Apple sobre sí misma.

El diafragma que nunca había tenido un iPhone

La cámara principal Fusion de 48 megapíxeles estrena apertura variable, algo que Apple no había llevado nunca a un iPhone. Seis láminas cortadas por láser cambian de forma fluida entre distintas aberturas para ajustar de forma automática la profundidad de campo y la luz que entra, según explica la compañía.

Ese control también puede pasar a manos del usuario. La app Cámara incorpora ahora cuatro ajustes de apertura manuales, junto con velocidad de obturación, balance de blancos y un histograma para comprobar la exposición, pensados para quien quiera fotografiar de forma más profesional. Apple ha abierto además una API para que los desarrolladores puedan usar ese control de apertura en sus propias apps.

El nuevo sensor mejora la nitidez y el detalle de las fotos, sobre todo en poca luz, y los Estilos Fotográficos suman controles de textura y grano para ajustar el aspecto final de la imagen. En vídeo, los efectos del modo Cine ahora se pueden aplicar después de grabar en clips de hasta 60 f/s, hay time-lapse en 4K con Dolby Vision, y Mezcla de Audio incorpora la opción de aislar la música de una grabación.

Una firma digital para demostrar que una foto es real

La novedad menos esperada del comunicado es Imagen de Referencia, una función pensada para certificar que una fotografía no se ha manipulado. El sensor firma los datos de cada píxel en el momento de la captura y Computación Privada en la Nube los convierte en una imagen de referencia que, según Apple, no se puede alterar.

Esa imagen se guarda en la app Fotos junto a la foto principal, a modo de negativo digital, y permite comparar ambas versiones para saber si ha habido edición. Apple abre APIs para que apps de terceros puedan mostrar también esas imágenes de referencia en iOS, iPadOS y macOS 27.

La función no estará disponible en China al lanzamiento por motivos regulatorios, y en la Unión Europea se podrá ver la imagen de referencia pero no capturarla desde el primer día. Apple añade además que dará soporte al estándar SynthID más adelante, para identificar contenido generado o editado con inteligencia artificial.

El chip de 2 nanómetros que Apple lleva al límite

El A20 Pro es el primer chip de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros. La compañía asegura que su CPU de 6 núcleos tiene un 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro, y que la GPU de 7 núcleos es hasta un 40% más rápida.

El Neural Engine se duplica en un diseño de doble bloque de 16 núcleos, con 32 núcleos en total, lo que según Apple dobla la potencia dedicada a inteligencia artificial respecto al chip anterior. El diseño del chip coloca la memoria fuera de su ruta térmica, algo inspirado en los procesadores de la serie M, y lo conecta a una cámara de vapor rediseñada con el triple de superficie que la del iPhone 17 Pro. El resultado, apunta la compañía, es hasta un 40% más de rendimiento sostenido.

A eso se suman dos chips propios más, el N1 para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y el C2, el nuevo módem que promete subidas de datos más rápidas que su antecesor y un 15% menos de consumo.

Cargar cinco minutos para siete horas de vídeo

El iPhone 18 Pro carga hasta el 50% en unos 15 minutos por cable y hasta el 50% en 30 minutos de forma inalámbrica, según las pruebas de Apple. El salto más llamativo llega en el iPhone 18 Pro Max, donde cinco minutos de carga por cable bastarían para unas 7 horas de reproducción de vídeo.

Una carga completa, de acuerdo con el nuevo modelo de uso que Apple dice basar en datos reales de sus usuarios, aguanta hasta 30 horas de vídeo en el Pro Max. Son cifras de laboratorio de la propia marca, así que el rendimiento real dependerá del uso de cada persona.

Cambios con iOS 27

Ambos modelos llegan con iOS 27 y Apple Intelligence, disponibles como actualización gratuita el 14 de septiembre. En Fotos se puede reencuadrar una imagen después de hacerla, ampliar el encuadre o limpiar elementos no deseados con una versión mejorada de esa herramienta, e Image Playground genera ahora imágenes fotorrealistas.

Safari suma Notificarme, para avisar de cambios en una web como la disponibilidad de un producto o una bajada de precio. iOS 27 también retoca el diseño de Liquid Glass, amplía las opciones de control parental y estrena iPhone Handoff, que permite pasar el mismo número de teléfono de un iPhone a otro sin depender de la tarjeta física, aunque al lanzamiento solo funciona con T-Mobile en Estados Unidos y Telekom en Alemania.

Precio, colores y disponibilidad en España

El iPhone 18 Pro parte de 1.469 euros y el iPhone 18 Pro Max de 1.619 euros, ambos con la opción de financiarlos a 24 meses. Es una subida de 150 euros sobre el precio de salida del iPhone 17 Pro, que la propia tienda de Apple en España sitúa en 1.319 euros.

España está entre los más de 65 países donde se podrá reservar el sábado y comprar el 18 de septiembre, y otros 20 mercados se suman el 25 de septiembre. Apple mantiene su programa Trade In para descontar el precio entregando un iPhone 13 o posterior, con el valor final sujeto a la revisión del dispositivo.

La nueva colección de fundas y correas, con opciones de silicona, trenzado técnico y una correa Crossbody, se mueve en un rango de 29 a 69 euros y está pensada para combinar con los cuatro acabados del terminal. Apple destaca también que ambos modelos usan un 40% de materiales reciclados, con cobalto reciclado al 100% en la batería y un 85% de aluminio reciclado en la carcasa.