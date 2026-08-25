ChatGPT te ayuda con los deberes, la fórmula que evita que acabes haciendo tú la tarea

Cada vez son más los niños y adolescentes que abren ChatGPT antes que el libro de texto. El problema no es la herramienta, sino el uso que se le da. Existe una diferencia enorme entre usar ChatGPT para ayudar con los deberes y usar ChatGPT para que los haga por ti, y OpenAI ha empezado a tomarse en serio esa distinción.

En julio del año pasado, la compañía lanzó el modo de estudio, una función que cambia el comportamiento del chatbot cuando se activa. En lugar de soltar la respuesta a un problema de matemáticas o un análisis literario, el sistema empieza a hacer preguntas. Pregunta qué sabe ya el estudiante, qué ha probado y qué cree que debería hacer a continuación.

Ese planteamiento se basa en el método socrático, el mismo que usan muchos profesores en clase. Robbie Torney, director sénior de Common Sense Media, explicó al presentarse la función que el objetivo no es hacer el trabajo por el alumno, sino empujarlo a pensar de forma crítica.

Un chatbot que pregunta antes de responder

El modo de estudio no se limita a devolver la pregunta al usuario. Construye las explicaciones por capas, de lo más sencillo a lo más complejo, y va comprobando si el concepto ha quedado claro antes de avanzar al siguiente.

También puede generar cuestionarios y fichas de repaso a partir de los apuntes o el enunciado que se le suba en PDF o en foto. Y si el alumno insiste en que solo quiere la solución, el sistema puede ofrecer pistas progresivas en lugar de la respuesta cerrada, aunque OpenAI reconoce que todavía puede fallar y dar una respuesta directa por error.

Se chiva cuando se busca un atajo

Este agosto, OpenAI ha ido un paso más allá con el lanzamiento de ChatGPT para adolescentes, una versión pensada para menores de entre 13 y 17 años que se activa de forma automática cuando el sistema estima que el usuario no ha cumplido los 18. La compañía ha empezado a desplegarla de forma gradual en todo el mundo, sin fecha confirmada todavía para España.

Esta versión incorpora avisos que detectan cuando un adolescente intenta pedir directamente la tarea resuelta, y en esos casos el propio chatbot le redirige hacia el modo de estudio. Los padres pueden además fijar horas de estudio, franjas horarias en las que el modo se activa por defecto sin que el hijo tenga que acordarse de encenderlo.

Activar el modo de estudio paso a paso

Activar el modo de estudio no exige la suscripción de pago, basta con iniciar sesión en una cuenta gratuita, Plus, Pro o Team, y funciona en la web, en iOS y en Android.

Entra en chatgpt.com/studymode o escribe @study al principio del mensaje en cualquier conversación. Sube el enunciado, la foto del ejercicio o los apuntes de clase que quieras repasar. Responde a las preguntas que plantea el sistema en lugar de pedirle directamente la solución. Al terminar, pide un resumen o unas tarjetas de repaso para fijar lo aprendido.

Los límites de un profesor que no está hecho de carne y hueso

El modo de estudio no sustituye a un profesor ni a un método de estudio bien planificado. OpenAI insiste en que puede cometer errores y que conviene contrastar lo que explica, sobre todo en materias donde un matiz mal entendido cambia toda la respuesta.

Lo que sí es un acierto es para quien lo usa bien, es la forma de enfrentarse a una tarea que atasca. En lugar de copiar y pegar una respuesta que no se entiende, el alumno tiene ahora una herramienta que, si se configura como toca, le obliga a pensar antes de escribir.