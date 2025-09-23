El HONOR Magic V5 brilla con estilo en la nueva campaña junto a Ramón Freixa y Carmen Lomana

HONOR ha decidido que su nuevo HONOR Magic V5 no pase desapercibido. Para ello ha lanzado una campaña que mezcla moda, gastronomía y mucho estilo. Dos embajadores de lujo, como el chef con estrellas Michelin Ramón Freixa y la socialité Carmen Lomana, protagonizan la puesta de largo de este plegable, demostrando que un móvil puede ser tan sofisticado como un vestido de alta costura o un plato de autor.

El dispositivo, que llega con un diseño premium y funciones avanzadas, quiere situarse en el punto de encuentro entre la tecnología y el lifestyle. Y no cabe duda de que lo consigue cuando quienes lo presentan son dos referentes de la elegancia y el buen gusto.

EL HONOR Magic V5 seduce a simple vista

El HONOR Magic V5 es un smartphone plegable que combina innovación con un formato cada vez más popular entre quienes buscan destacar. La campaña quiere subrayar precisamente eso: que este móvil no solo es potente y práctico, sino también un accesorio con estilo.

La firma apuesta fuerte por los acabados de lujo, la delgadez de su cuerpo y un sistema de cámaras que permite desde retratos nítidos hasta vídeos de gran calidad. En definitiva, un terminal que no desentona ni en la cocina de alta gama de Freixa ni en el bolso de fiesta de Carmen Lomana.

Una campaña que respira glamour

La puesta en escena no podía ser menos, imágenes cuidadas, escenarios elegantes y la idea de que el HONOR Magic V5 es mucho más que un teléfono. Freixa y Lomana aportan su carisma y refuerzan la idea de que este plegable está pensado para quienes quieren destacar tanto en lo personal como en lo profesional.

El chef catalán simboliza la innovación y la creatividad, mientras que la socialité encarna el glamour y el estilo. Dos mundos distintos que se unen bajo el mismo concepto, el de un smartphone que da que hablar tanto por dentro como por fuera.

Un móvil que se convierte en accesorio

El HONOR Magic V5 llega con un claro mensaje: ya no basta con que un móvil sea funcional, también debe ser un símbolo de personalidad. En un mercado donde los plegables empiezan a abrirse hueco, HONOR quiere añadir ese plus aspiracional que lo convierte en objeto de deseo.

La campaña con Freixa y Lomana deja claro que este no es un lanzamiento cualquiera, sino una declaración de intenciones. Tecnología de primer nivel envuelta en una estética de lujo, para quienes buscan destacar con cada detalle.