Entramos en la increíble casa de Carmen Lomana en el barrio de Salamanca de Madrid

Hay tres ciudades que son clave para comprender la vida de Carmen Lomana: San Sebastián, donde vivió junto a su marido Guillermo, Marbella, donde pasa los veranos y los periodos vacacionales, y Madrid, donde ha fijado su residencia habitual. Se mudó a la capital en 2004, después de quedarse viuda, cuando se dio cuenta de que necesitaba cambiar de rumbo si quería salir adelante. Fue entonces cuando decidió mudarse a un piso situado en el barrio de Salamanca que compró en 1988, mientras vivía su esposo.

La casa de Carmen Lomana ha despertado mucha curiosidad. Los vecinos de la zona no llegaban a entender cómo una mujer que acababa de llegar a Madrid disfrutaba de tanto poder. Vestía con las mejores firmas, frecuentaba los restaurantes de moda y pernoctaba en un lujoso edificio del siglo XIX. Con el paso del tiempo, la empresaria ha ido explicando el secreto de su éxito.

Carmen Lomana en su despacho. (Foto: Instagram)

Carmen Lomana ha sabido invertir bien el dinero que le dejó Guillermo Capdevilla, el gran amor de su vida. Ha adquirido inmuebles que le dan una alta rentabilidad y le permiten coleccionar vestidos de Alta Costura. Tal y como contó en una entrevista durante el programa Sálvame, su sueño es que todas sus prendas vayan a parar a una fundación que se dedique a ayudar a estudiantes de Moda que no tienen recursos suficientes para adentrarse en la industria. Pero, hasta que llegue el momento, su tesoro está en su piso del barrio de Salamanca.

La casa de Carmen Lomana

Carmen Lomana ha realizado una intervención en un canal de YouTube llamado Casa Decor donde da algunos detalles de su formidable vivienda. Siguiendo la idea que hemos planteado anteriormente, uno de los datos más curiosos es que la colaboradora no guarda sus vestidos en armarios convencionales, usa habitaciones enteras. Dentro de su colección hay piezas tan valiosas que el Museo del Traje le pidió organizar una exposición con las joyas de la corona.

Carmen Lomana en su piso de Madrid. (Foto: Instagram)

El piso de Carmen está decorado con un estilo isabelino, caracterizado por las normas estéticas que proliferaron durante la etapa de Isabel II en el Trono de España. Todos los rincones reflejan a la perfección su pasión por la elegancia, con una decoración clásica que transmite sofisticación en cada esquina. Muebles de época, molduras doradas, lámparas de araña y obras de arte cuidadosamente seleccionadas se combinan con tejidos nobles y colores neutros que aportan armonía. Cada estancia parece salida de un palacete europeo, con una estética refinada que muestra el buen gusto que ha marcado su recorrido en televisión.

El salón principal del inmueble se encuentra nada más abrir la puerta de entrada. Las paredes, pintadas en un tono salmón, envuelven una sala cuya característica principal es la inspiración palaciega. Carmen vive en una casa que bien podría pertenecer a un noble o aristócrata, pues todo lo que hay dentro tiene detrás una historia que justifica su presencia. Además, la decoración puede apreciarse perfectamente porque toda la casa está bien iluminada. Los amplios ventanales permiten que la luz se adentre en todas las esquinas, creando ambientes muy agradables.