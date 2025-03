Carmen Lomana aclara si está enamorada y lanza un nuevo zasca a Isabel Preysler

Carmen Lomana se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. La socialité ha acudido al Teatro Real de Madrid, para presenciar una de las óperas más jóvenes de Mozart que ofrece la institución: Mitridate, re di Ponto. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a los presentes no ha sido su presencia en el evento cultural, sino una de sus intervenciones ante los medios de comunicación congregados allí, en la que no ha dejado pasar la oportunidad de lanzarle un zasca a Isabel Preysler, alimentando con ello las especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas mujeres.

Al ser preguntada sobre la frecuente presencia de Isabel Preysler en eventos de alto perfil, especialmente en aquellos relacionados con el mundo de la cultura y el entretenimiento, Carmen Lomana no ha dudado en compartir su opinión. Con un tono claro y directo, Lomana ha afirmado: «Isabel Preysler viene al teatro cuando la invitan en los premios, yo tengo mi tarjeta de abonada». La declaración no solo ha dejado en evidencia una comparación entre la asistencia de la ex mujer de Julio Iglesias a eventos exclusivos y la de ella misma, sino que además ha insinuado que la socialité filipina disfruta de una relación más superficial con el mundo cultural, vinculada a su estatus de invitada especial, mientras que Lomana se define como una habitual, una verdadera amante de la cultura que no necesita invitación para asistir.

Carmen Lomana por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La disputa mediática entre Carmen Lomana e Isabel Preysler, cabe destacar, se ha intensificado en los últimos tiempos. Lomana ha sido especialmente crítica con la madre de Tamara Falcó, acusándola de ser una «vende exclusivas» y de usar su imagen para mantenerse en el foco mediático. Además, en ocasiones ha sugerido que Preysler no tiene mérito, pues rara vez habla en público, lo que hace que su interés crezca por su misterio. Aunque Carmen ha dicho que no tiene nada personal contra Isabel, sus comentarios dejan claro que no aprueba la manera en que la socialité maneja su vida privada para generar titulares.

En la actualidad, Isabel Preysler permanece alejada del foco mediático. Desde hace varios meses, su presencia en la vida pública ha disminuido notablemente. Tanto, que la última vez que se dejó ver en público fue el 29 de octubre de 2024, cuando aceptó una invitación para asistir a la gala de premios organizada por una revista, donde recibió un galardón. Isabel no estuvo sola, la acompañaron dos de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. Las tres posaron ante los fotógrafos con una gran sonrisa, demostrando una vez más el fuerte vínculo familiar que las une.

Carmen Lomana, tajante sobre su posible nueva ilusión

​Pero Carmen Lomana no se ha limitado sólo a opinar sobre el mundo cultural. La empresaria también se ha pronunciado sobre su vida personal. Tras meses de rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, Lomana ha aprovechado la oportunidad para hablar de un nuevo hombre que ha irrumpido en su vida: Jesús Arroyo. A pesar de las connotaciones románticas que esta revelación podría tener, Carmen se ha apresurado a aclarar que no está enamorada. «Es un buen amigo, pero ni especial ni nada. No estoy enamorada. Yo salgo con mucha gente diferente y me lo paso lo mejor que puedo», ha dicho dejando claro que no busca compromisos serios.