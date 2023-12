Boris Izaguirre se pronuncia tras el inesperado ataque de Carmen Lomana a Isabel Preysler

El pasado 5 de diciembre Isabel Preysler estrenó en la plataforma digital de Disney + su propio documental, donde desveló a la audiencia algunas de las tradiciones navideñas que sigue junto a su familia en estas señaladas fechas. Aunque son muchas las críticas positivas que ha recibido desde entonces, lo cierto es que también ha trascendido algún que otro comentario que no es precisamente muy agradable para la protagonista, entre ellos el pronunciado por Carmen Lomana, quien se lanzó a expresar su crítica opinión sobre algunas de las escenas que había visto: «Llevaba una bata estampada que hacía juego con las cortinas», decía.

Como era de esperar las palabras de Carmen Lomana se hicieron virales en apenas minutos, creando un sonado rifirrafe del que por ahora Isabel no se ha pronunciado. El que sí que lo ha hecho ha sido Boris Izaguirre en su última aparición pública durante la celebración de los premios Dona2, desde donde ha preferido mostrarse ajeno a la polémica: «He hablado con Carmen sobre esto, pero cuando dos amigas se enfrentan es mejor que ellas resuelvan ese enfrentamiento entre ellas», comenzaba a decir.

Boris Izaguirre en los premios Dona2 en Madrid/ Gtres

No obstante, aprovechando su interacción con los medios, no ha querido dejar pasar la oportunidad de deshacerse en elogios ante su amiga, Isabel Preysler: «Es nuestra verdadera reina. Es verdad que tenemos otra reina y con esto no quiero crear ninguna polémica. Pero si las reinas fuera escogidas popularmente, pues Isabel Preysler sería la reina de España», señalaba.

Haciendo referencia al documental protagonizado por la reina de corazones, Boris ha definido la actitud de Isabel como «fantástica y muy desenvuelta»: «Muy como es ella», reiteraba. De acuerdo con sus palabras, en los capítulos del formato hemos podido ver como la hispano-filipina es feliz con sus nietos, quienes se dirigen a ella como ‘Lala’, una expresión que le parece muy tierna al comunicador. Es por ello lo que la llegada del tercer hijo de Ana Boyer y Fernando será una noticia muy bien recibida por el clan. «Son unos padres fantásticos y sus hijos son divinos», manifestaba.

La posible maternidad de Tamara Falcó

Al conocerse el tercer embarazo de Ana Boyer, la maternidad de Tamara Falcó ha vuelto a ponerse en el centro del foco mediático y Boris ha manifestado, en el eventos citado, que le encantaría ver a la marquesa pronto como mamá. No obstante, también ha querido hacer hincapié en la presión que ha vivido junto a Iñigo Onieva desde que se dieron el «sí, quiero» el pasado 8 de julio. Un presión que el periodista considera que es completamente innecesaria. «Yo creo que hay que estar siempre con calma. No soy amigo de las presiones», decía.

Boris Izaguirre y Tamara Falcó/ Gtres

Dejando a un lado la polémica que en su día manchó su relación de amistad con Tamara, Boris ha asegurado que, junto a Iñigo, forma un muy buen equipo y que tiene certeza de que así lo han demostrado en numerosas ocasiones.