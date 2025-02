Después de su romance con Julio Iglesias, Isabel Preysler vivió dos matrimonios que marcaron igualmente su vida, el primero con Carlos Falcó, el marqués de Griñón, con quien se casó en 1980. Este matrimonio fue breve, pero significativo, y dio lugar al nacimiento de Tamara Falcó. Después, Isabel encontró un nuevo capítulo en su vida amorosa junto a Miguel Boyer, un economista de gran prestigio y ex ministro de Economía, con quien se casó en 1986 y tuvo una hija, Ana Boyer. Juntos formaron una pareja sólida y respetada hasta la muerte de Boyer, en septiembre de 2014, en la clínica Ruber Internacional, donde había ingresado en estado crítico aquejado de una embolia pulmonar. Un golpe que dejó una huella profunda en Isabel, quien siempre recordó con cariño y admiración la relación que mantuvieron durante casi tres décadas. Un año después de quedarse viuda, Isabel Preysler retomó su vida personal y encontró nuevamente el amor. En 2015, el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa la cautivó, marcando el inicio de una relación que duró hasta finales de 2022. La faceta empresarial de Isabel Preysler Isabel Preysler ha logrado consolidarse no sólo como una figura clave en la alta sociedad, sino también como una empresaria astuta que ha sabido diversificar sus intereses. Su faceta empresarial ha abarcado distintos sectores, desde la moda hasta la cosmética, pero una de sus asociaciones más destacadas ha sido con Porcelanosa, la reconocida firma española de cerámica y diseño de interiores. Isabel ha sido embajadora de la marca, participando en eventos y colaborando estrechamente con ella, especialmente en proyectos relacionados con la decoración y el diseño de interiores, donde su elegancia natural encaja a la perfección con los valores de la marca. Isabel y la realeza: su relación con el rey Carlos III y los Reyes Felipe y Letizia A lo largo de su vida, Isabel Preysler ha mantenido una relación cercana con la Familia Real española. Prueba de ello son los numerosos eventos y recepciones a los que ha acudido en el Palacio Real, coincidiendo con los Reyes Felipe y Letizia, así como con Juan Carlos I y la Reina Sofía. Especialmente, durante su relación con Miguel Boyer.

Además, Isabel Preysler mantiene una estrecha relación con el rey Carlos III. Ambos se conocieron en abril de 1987, cuando un joven por entonces Príncipe de Gales visitó nuestro país junto a su primera esposa, la Princesa Diana, con motivo de un desfile organizado por el British Knitting & Clothing Export Council con el objeto de promocionar la moda de Reino Unido entre la alta sociedad española. Después, Isabel Preysler y el rey Carlos III coincidieron de nuevo en varios eventos gracias, sobre todo, a la intermediación del grupo Porcelanosa y a su gran gala anual. Pues cabe recordar que a partir de 1997, la firma en cuestión comenzó a colaborar con The Prince’s Foundation for the Bilt Environment.

En 2016, Isabel acudió del brazo de Mario Vargas Llosa a Escocia, donde Carlos de Inglaterra les ofreció una cena de gala en Dumfries House. Antes, ya lo había hecho en compañía de sus tres hijas, Chábeli Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer, y también con Miguel Boyer.