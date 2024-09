Carmen Lomana cuenta la verdad tras su corte de manga a la prensa: "Estaba rabiosa"

A finales del mes de julio, Carmen Lomana puso rumbo a Marbella para dar el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano. La conocida coleccionista de alta costura compartió con sus seguidores de Instagram que se encontraba disfrutando de unos días de paz y desconexión, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, tal y como pudieron captar las cámaras de Gtres, la colaboradora de Espejo Público se mostró muy molesta con la presencia de la prensa en las playas de la localidad malagueña. Tanto es así que visiblemente enfadada dedicó un corte de mangas a los paparazzi. Una actitud que dio la vuelta a la red y que ella misma ha querido explicar en su última aparición pública.

«Me los había encontrado y les dije que no me hicieran fotos, que estaba muy blanca, que me dejaran que tomara un poco de terreno. Pues de repente estaba saliendo del agua y los veo a todos en batería», comenzaba a explicar en la Fiesta Oficial de la MBFWM. «Yo no te voy a decir si le hice un corte de mangas o no, pero sí. Lo que pasa es que no lo sé hacer bien y cuando las vi (las imágenes) dije que me estaba frotando el brazo», añadía. Reiteraba que en su larga trayectoria en la esfera pública nunca había tenido este tipo de actitudes, pero justificaba su reacción asegurando que «estaba rabiosa»: «Ellos se rieron. Decían: ‘Otra vez, otra vez, Carmen’», recordaba.

Carmen Lomana en la Fiesta OFicial de la MBFWM. (Foto: Gtres)

Su brutal crítica a Tamara Falcó

Durante el evento, Carmen también desveló su opinión acerca del debut de Tamara Falcó como miembro del jurado de Got Talent. «Yo no sé de qué se ríe tanto, se ha pasado todo el tiempo riéndose», comentaba. «Yo creo que a la gente que está ahí concursando no debe de hacerle mucha gracia que un miembro del jurado esté atacado de la risa. A no ser que sea la actuación de un cómico», sentenciaba, mostrándose en desacuerdo con la actitud por la que había optado la marquesa de Griñón.

Carmen Lomana en la Fiesta OFicial de la MBFWM. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, también fue preguntada por Isabel Preysler, la socialité a la que nunca ha tenido reparo en dedicarle ciertos reproches hacia la cámara. En esta ocasión se ha limitado a destacar que ambas siempre han sido «muy correctas» la una con la otra. Sin embargo, ha sido tajante a la hora de pronunciarse sobre su relación con los hombres: «Hasta ahora siempre ha ido del brazo de un hombre muy famoso y muy importante», manifestaba.

Su vida personal y profesional

Más allá de las polémicas mencionadas, Carmen Lomana también comentó durante el evento su actual agenda profesional, la cual asegura que está repleta de trabajo: «Los martes estoy en Kiss FM, luego en TeleMadrid, que ahora voy a hacer un programa de actualidad diferente. También estoy en Espejo Público, los sábados estoy en TVE.. no paro», decía. En cuanto a su faceta más íntima, Lomana ha desvelado que siempre tiene alguna ilusión, sin entrar en mayores detalles sobre si mantiene algún tipo de relación seria con alguien. «A mí no me roba el corazón fácilmente nadie, ni canallas ni santos. Pero sí, me gusta que sean un poco canallas», concluía.