Tamara Falcó desvela lo que opina su familia sobre su trabajo en ‘Got Talent’: "Están curados de espanto"

La nueva aventura televisiva de Tamara Falcó ya ha dado su pistoletazo de salida. La marquesa de Griñón formará parte de los miembros del jurado de la próxima temporada de Got Talent (tras conocerse la salida de Edurne del formato) y, por ahora, las primeras palabras de la aristócrata se han deshecho en halagos hacia la dinámica del concurso: «Estoy encantada de estar aquí. Hay participantes con un montón de talento. Son todos muy amables», comenzaba a decir.

Aunque confesaba que había sido víctima de alguna novatada por parte de sus compañeros, la hija de Isabel Preysler insistía en que no había sido «nada desagradable». Sin duda, estas declaraciones de Falcó durante la presentación de la nueva edición del programa de talentos dejan entrever que está muy contenta con este nuevo proyecto laboral pero, ¿qué opina su familia al respecto?

Tamara Falcó en la presentación de la nueva temporada de ‘Got Talent’. (Foto: Gtres)

Según sus propias palabras, tanto Iñigo Onieva, su marido, como su madre, Isabel Preysler, «están curados de espanto»: «Mi familia sabe que soy un poco impredecible y me quieran tal y como soy», expresaba entre risas. Así, sin entrar en mayores detalles, las declaraciones de Tamara dejaban en evidencia que su familia no le presentó ningún tipo de problema cuando se enteró de la nueva oportunidad profesional que iba a firmar con la cadena de Fuencarral, mostrándose como un apoyo fundamental en cada paso que decide dar en su trayectoria televisiva. Una trayectoria que, en el últimos años, ha experimentando una etapa muy exitosa.

Un año de éxitos profesionales y personales

Iñigo Onieva y Tamara Falcó están a punto de cumplir un año de casados. Como no podía ser de otra manera, la pareja ya está pensando en los regalos que van a hacerse, aunque la marquesa ha confesado que no tiene ni idea de lo que le está preparando Iñigo para la especial jornada. Por su parte, también ha revelado que con las grabaciones de Got Talent no está teniendo todo el tiempo que le gustaría pero, aún así, está preparando una sorpresa a su marido que no ha querido desvelar, por ahora.

Al mismo tiempo, Tamara tampoco ha organizado aún ninguna escapada de verano. al menos de momento, ya que ha resaltado que tanto ella como Iñigo están «a tope de trabajo». No obstante, según sus propias palabras, no es algo que les perjudique en exceso porque los proyectos en los que están sumergidos son «muy bonitos» y se sienten «encantados» de poder participar en ellos: «Nos gusta lo que hacemos», aseguraba.

Maternidad, ¿sí o no?

Por último, en este primer año como marido y mujer, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han protagonizado un sinfín de rumores acerca de si darán el paso de convertirse en padres primerizos. Una cuestión que la hija de Isabel Preysler ha contestado de una manera contundente: «Si vienen hijos, yo feliz».