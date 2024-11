He probado el STELLAR X-5 y es un teléfono que llega donde otros no

Crosscall, la marca francesa especializada en dispositivos rugerizados, lleva años perfeccionando sus smartphones para los entornos más exigentes. Durante un tiempo de prueba con el STELLAR X-5, un modelo de 2023, he podido experimentar de primera mano por qué estos dispositivos se han ganado la confianza de profesionales de diversos sectores y de aventureros o deportistas.

Crosscall va más allá de las promesas

Lo fascinante de Crosscall es su compromiso con la durabilidad real, algo que pude comprobar en una visita a su laboratorio de Aix-en-Provence. Cada dispositivo se somete a multitud de pruebas de resistencia en , incluyendo caídas desde 2 metros sobre superficies de acero, inmersiones prolongadas y exposición a temperaturas extremas. No son simples pruebas de marketing, he visto el teléfono funcionar perfectamente bajo la lluvia y sobrevivir a alguna caídas en mis paseos por el monte que habrían destrozado cualquier otro smartphone.

Características técnicas

Especificación Detalle Pantalla 6.49″ HD+ IPS (720 x 1560 px) Procesador Qualcomm QCM6490 Octa-core Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB (expandible) Batería 4800 mAh con carga rápida Resistencia IP68/IP69K/MIL-STD-810H Cámara Principal 50 MP + 13 MP gran angular Cámara Frontal 8 MP Sistema Operativo Android 13 Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC Características Especiales X-LINK, Botones programables, Garantía 3 años

Experiencia de uso diario

En el día a día, el STELLAR X-5 llama la atención por su equilibrio entre robustez y usabilidad. A pesar de su construcción blindada, el teléfono mantiene una ergonomía sorprendentemente cómoda. La pantalla de 6,39 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 60 Hz a 120 Hz, ofrece una visibilidad excelente incluso bajo el sol directo.

El STELLAR X-5 puede duplicarse además en tu ordenador para trabajar cómodamente. Pienso en ingenieros a pie de obra que deban estar en manejando los datos de su dispositivo en un portátil y pienso que es una de los puntos fuertes de este teléfono, función que está además presente en otros modelos de la marca.

Rendimiento sin compromisos

El STELLAR X-5 ha demostrado un rendimiento más que efectivo en todos los aspectos. Android 13 funciona con una fluidez notable gracias al procesador Qualcomm QCM6490, que gestiona sin problemas las tareas cotidianas como navegación web, redes sociales y otras aplicaciones. La experiencia de usuario es especialmente limpia, sin bloatware ni capas de personalización innecesarias que ralenticen el sistema.

La pantalla de 6,49 pulgadas, aunque no destaca por su resolución HD+, ofrece una visibilidad excepcional incluso en condiciones de luz solar directa, algo fundamental para el trabajo en exteriores. Los botones programables, una característica distintiva de Crosscall, permiten acceder rápidamente a funciones específicas incluso con guantes, lo que mejora significativamente la usabilidad en entornos laborales. La batería de 4800 mAh es otro punto fuerte del dispositivo. En mis pruebas ha aguantado fácilmente dos días de uso intensivo, incluso con el GPS activo durante largas sesiones de senderismo.

El sistema de carga X-LINK, visible en la foto como un círculo magnético en la parte trasera, no solo facilita la carga sino que también permite conectar una amplia gama de accesorios sin comprometer la impermeabilidad del dispositivo.

En cuanto al apartado fotográfico, la doble cámara de 50 + 13 mpx cumple con solvencia en condiciones de buena iluminación, aunque no alcanza el nivel de los buques insignia del mercado. Sin embargo, su verdadero valor radica en su capacidad para seguir funcionando en condiciones adversas. Hay que tener presente que no es un smartphone al uso, y el peso específico de la cámara no es el fundamental.

¿Para quién está pensado?

El STELLAR X-5 está dirigido principalmente a profesionales que trabajan en entornos exigentes, construcción, industria, servicios de emergencia o actividades al aire libre. También es ideal para deportistas y aventureros que necesitan un smartphone que aguante golpes, caídas y condiciones meteorológicas adversas. En Francia, la firma es quien proporciona a los cuerpos de seguridad o emergencia estos dispositivos para sus tareas.

Tras mi experiencia, puedo afirmar que el STELLAR X-5 cumple con creces su promesa de ser un dispositivo ultra resistente. Sus principales ventajas son la durabilidad excepcional, funcionar en cualquier condición y su fiabilidad en condiciones extremas. Como contrapartida, hay que mencionar su precio elevado, que ronda los 800 €, un precio superior a la media debido a su construcción tan exigente. Hay que tener muy claro que no se trata de un móvil para cualquiera, tiene un nicho específico.

Sin embargo, si necesitas un smartphone que pueda sobrevivir a condiciones extremas y no te importa pagar un premium por la durabilidad, el STELLAR X-5 es una opción más que recomendable. La garantía de 5 años demuestra la confianza de Crosscall en su producto y justifica en parte su inversión inicial, que se ve compensada por el grtn servicio post venta de la marca.