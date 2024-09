Este accesorio 3 en 1 de Anker es ideal para tus viajes

Es evidente que nuestras necesidades de carga para nuestros dispositivos nos hacen buscar soluciones inteligentes. La firma Anker ha lanzado recientemente al mercado este cargador tres en uno especialmente pensado para los usuarios de dispositivos Apple. Permite cargar en un mismo lugar tu iPhone, tus AirPods y tu Apple Watch. Todo en un tamaño compacto que lo hace ideal para quienes están continuamente de viaje.

Anker MagGo y carga donde quieras y cómo quieras

Un poco sobre Anker

Anker, una marca reconocida por sus accesorios de alta calidad, ha creado un dispositivo que combina funcionalidad y portabilidad. La estación de carga MagGo, presentada recientemente en la IFA de Berlín, es una prueba más de que las buenas ideas pueden materializarse en un producto compacto, muy versátil y que sobre todo, nos ahorra llevar más accesorios de la cuenta en nuestros desplazamientos.

Por qué este accesorio Anker destaca

Carga rápida de 15 W: carga tu iPhone 15 Pro al 20 % en solo 15 minutos y tu Apple Watch Series 9 al 30 % en 22 minutos gracias a la tecnología MagSafe y la certificación Qi2.

carga tu iPhone 15 Pro al 20 % en solo 15 minutos y tu Apple Watch Series 9 al 30 % en 22 minutos gracias a la tecnología MagSafe y la certificación Qi2. Ultraportátil y plegable: con un tamaño similar al de una pelota pequeña cuando está plegada, esta estación de carga es perfecta para llevarla en tu mochila o bolso. Además, sorprende por su peso tan bajo.

con un tamaño similar al de una pelota pequeña cuando está plegada, esta estación de carga es perfecta para llevarla en tu mochila o bolso. Además, sorprende por su peso tan bajo. 3 en 1: carga simultáneamente tu iPhone, Apple Watch y AirPods, manteniendo tu espacio de trabajo organizado y libre de cables.

carga simultáneamente tu iPhone, Apple Watch y AirPods, manteniendo tu espacio de trabajo organizado y libre de cables. Modo StandBy: disfruta de una visualización óptima de tu iPhone en modo horizontal, incluso mientras se carga. Ideal para ver vídeos o realizar videollamadas.

Diseño práctico y muy funcional

La Anker MagGo destaca por su diseño compacto y elegante. Su capacidad de plegarse la convierte en una compañera de viaje ideal, ocupando un espacio mínimo en tu equipaje. Además, su funcionalidad 3 en 1 te permite cargar varios dispositivos a la vez, eliminando la necesidad de llevar múltiples cargadores.

El compañero perfecto para tus dispositivos Apple

Es evidente que este accesorio está pensado para los usuarios de productos Apple, si bien he tenido la oportunidad de probar a cargar un teléfono Android y no he tenido ningún inconveniente. Aun así, está claro que los usuarios de la marca de la manzana mordida son los que van a sacar más mayor provecho de este dispositivo.

Gran propuesta si viajas mucho

La Anker MagGo es una estación de carga inalámbrica que logra combinar a la perfección portabilidad, funcionalidad y diseño. Su precio de 99,99 € puede parecer elevado a primera vista, pero su versatilidad y la comodidad que ofrece podría justificar su precio. En la página web del fabricante se ofrece un descuento del 15 % al comprar una unidad y este descuento aumenta si compramos más.

Puntos fuertes de la Anker 3 en 1

Carga rápida y eficiente.

Diseño compacto y plegable.

Compatibilidad con MagSafe.

Carga simultánea de 3 dispositivos.

Modo StandBy para una visualización óptima.

El dispositivo incluye además el cargador junto con los adaptadores correspondientes por si viajas a Reino Unido o Estados Unidos, junto con su cable de carga. La Anker MagGo es una estación de carga inalámbrica que cumple con creces su cometido. Si valoras la portabilidad, la funcionalidad y la calidad, este dispositivo es una inversión que no te arrepentirás de hacer. En mi caso, que suelo viajar, con bastante frecuencia, considero que es una ayuda muy buena, ya que me evita llevar más accesorios de la cuenta.