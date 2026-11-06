Diego, profesor de Ed. Primaria (22 años) crea una web con IA para explicar el Sistema Solar a niños de 10 años: «El 95% de los alumnos prefirió mi simulador al libro de texto»

Diego Montero es un maestro berciano de 22 años que ha creado una web con simuladores interactivos para Educación Primaria. El proyecto empezó como su Trabajo Fin de Grado en la Universidad de León, con un simulador para explicar el Sistema Solar a alumnos de cuarto curso.

Lo probó en un colegio público de Ponferrada con niños de nueve y diez años. Según la web de su proyecto, Simulaula, ningún alumno eligió el libro de texto como forma de aprender, y el 95 % se quedó con la maqueta y el simulador juntos.

El simulador del Sistema Solar de Diego Montero que los alumnos prefirieron al libro de texto

La prueba se hizo el 22 de mayo de 2026 en el CEIP Campo de la Cruz de Ponferrada, en una sesión de dos horas seguidas. Participaron 19 alumnos de 4.º de Primaria y el estudio contó con el dictamen favorable del Comité de Ética de la Universidad de León.

La primera hora fue para una maqueta motorizada del Sistema Solar, y la segunda, para el simulador, que muestra los astros en 3D desde el navegador. El trabajo de fin de grado sigue el orden de aprendizaje de Bruner, en el que «primero se manipula, después se representa y, por último, se formaliza».

La maqueta también es casera. Tiene una base de madera de 80 centímetros y se mueve con el motor de una aspiradora robot en desuso. Los planetas, el Sol y la Luna están impresos en 3D y se sujetan con imanes de neodimio.

Mientras la usaron, la atención del grupo fue «notablemente superior al habitual en el aula», según el TFG.

Con el simulador, los alumnos trabajaron en nueve grupos, casi todos por parejas, y tuvieron media hora de exploración libre antes de responder los cuestionarios de cada astro.

En la encuesta anónima posterior, el 95 % de los alumnos se vio capaz de explicar el Sistema Solar a otra persona. A todos les motivó la experiencia y el 89 % dijo que lo había entendido. Además, el 84 % valoró la maqueta y el simulador como recursos complementarios.

Los nueve grupos completaron 57 evaluaciones sobre doce astros, con una media del 82,1 % de aciertos. El cuestionario del Sol llegó al 95,6 %, mientras que el de la Luna se quedó en el 68,9 %. El propio trabajo lo define como un estudio exploratorio, ya que no tuvo grupo de control ni midió cuánto recordaban los alumnos tiempo después.

En la valoración personal del trabajo, Montero escribe que «la maqueta y el simulador no enseñan el Sistema Solar», sino que «crean las condiciones para que el alumnado pueda pensarlo».

Diego Montero programó su web para Primaria con inteligencia artificial

En la declaración de uso de inteligencia artificial que incluye su TFG, Diego Montero explica que recurrió a Gemini, de Google, como apoyo puntual para escribir el código del simulador, a partir de repositorios de código abierto. Las decisiones de diseño pedagógico, aclara, fueron todas suyas.

También usó Claude, de Anthropic, para revisar la redacción del trabajo, y Perplexity para buscar normativa. Desarrolló el proyecto por su cuenta, sin editorial ni equipo detrás.

Montero empezó el Grado en Educación Primaria en la Universidad de León en 2022 y lo terminó con la mención en Educación Física. Ahora prepara las oposiciones a maestro de Primaria en Castilla y León, según La Nueva Crónica.

Para el joven maestro, la IA tiene «un potencial enorme» para llegar a todo el alumnado y dará «un acelerón importante» al cambio de metodología en las aulas. Aun así, cree que «el maestro no podrá ser sustituido».

«Creo en una enseñanza en la que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje», afirma el joven de 22 años.

¿Qué ofrece la web de Diego Montero a los profesores de Primaria?

Hoy la plataforma reúne diez simuladores, entre ellos Tierra, Atmósfera, Electricidad, Gravedad, Mapas y Fracciones. Los contenidos se adaptan de 1.º a 6.º de Primaria. Solo el del Sistema Solar suma 1310 preguntas y 2190 curiosidades, en español y en inglés, con un modo historia de siete misiones.

En la versión que describe el TFG, el simulador muestra el Sol, los ocho planetas, la Luna, Plutón, cuatro cometas y un cinturón de 350 asteroides, con texturas basadas en datos de la NASA.

Cada astro tiene una ficha con curiosidades que se pueden escuchar en voz alta y un cuestionario de cinco preguntas. También incluye un panel de accesibilidad con tipografía para dislexia y alto contraste.

La herramienta liga la evaluación a los decretos curriculares de las diecisiete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y el docente recibe las calificaciones vinculadas a los criterios del currículo. El diseño pedagógico del simulador está presentado ante el Registro Central de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

El alumno no necesita cuenta ni correo, ya que entra con el código de la clase, y los datos se guardan en Europa. La versión gratuita incluye nueve de los diez simuladores, y el plan completo para un aula cuesta 19,99 euros al año.