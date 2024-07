Cómo ver pelis gratis en YouTube y no aburrirte en verano

YouTube no solamente es una excelente plataforma para visualizar cualquier tipo de contenido, también ofrece pelis gratis que están a tu disposición para que puedas disfrutar al máximo de tu tiempo libre este verano. Voy a recomendarte una serie de canales para que disfrutes de cine o de series sin tener que pagar ni un céntimo, solo con tu cuenta de YouTube.

Pelis en YouTube: los mejores canales

La primera recomendación es KissTube, un canal que cuenta con una gran variedad de títulos disponibles de forma gratuita. Aunque hace tiempo que no actualizan contenido, encuentras películas que nunca pasan de moda. Pero lo mejor de todo es que hay un catálogo bastante amplio por el que no tendrás que pagar absolutamente nada. Guarda este canal en tus favoritos, ya que te proporcionará mucho entretenimiento. Si además te gusta el cine italiano o deseas seguir perfeccionando esa lengua, hay mucho contenido ofrecido en este idioma.

LaPeli es otro de los canales interesantes, especializado en contenido en español. No solo encuentras largometrajes, también series. Este verano tendrás entretenimiento asegurado gracias a estos canales de YouTube que ofrecen estos contenidos a coste cero.

Clásicos del cine es un pequeño canal que cuenta con obras clásicas, aquellas que siempre permanecen en nuestra memoria y que son un ejemplo de la magia del séptimo arte. Aunque su contenido no es demasiado extenso, es de mucha calidad, así que no dejes de echarle un vistazo. No solo te permite ver películas, sino también aprender mucho sobre cine, ya que es un canal muy didáctico.

CineFix nos ofrece la oportunidad no solo de ver buenas películas en versión original, sino también de repasar tu inglés o de acostumbrar tu oído a esta lengua. Aquí no hay títulos en castellano, solo en el idioma de Shakespeare, pero es una manera perfecta de disfrutar del cine.

Los amantes del cine en blanco y negro tienen una cita obligada con Public Domain Movies, un canal especializado en este formato y que abarca películas desde principios del siglo XX hasta algunas décadas más tarde. Los amantes más puros del cine clásico podrán disfrutar de un canal de YouTube que ofrece contenido gratuito de muchísima calidad.

En todo caso, YouTube no solo ofrece canales para ver películas de forma gratuita, también tienes la opción de alquilarlas o adquirirlas directamente. De esta manera, tendrás la oportunidad de saciar tus ganas de ver películas a un precio bastante competitivo. Ahora que la era del videoclub o del DVD está aletargada por las plataformas digitales, YouTube nos da la oportunidad de seguir viendo todas aquellas películas que deseamos en cualquier lugar con una conexión a Internet.