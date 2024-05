O ves anuncios o pagas el Premium: YouTube se pone seria con quienes instalan bloqueadores

Se puede decir sin riesgo a equivocarse que YouTube es la plataforma más amplia y variada de contenido de vídeo. Desde su aparición en 2005 ha ido transformándose en una herramienta increíble. Pero desde hace algún tiempo, los anuncios en YouTube son una realidad, al menos, para aquellos que utilizan la versión gratuita. Es obvio que en Internet no hay nada que sea totalmente gratis y ver anuncios por visualizar contenido es algo lógico. Sin embargo, ya la plataforma se puso seria el año pasado con el tema de los bloqueadores de anuncios, una herramienta que muchos usuarios empleaban para ver los contenidos sin interrupciones. Ahora esto toma una dimensión diferente.

Vas a ver anuncios en YouTube

Que YouTube impida que funcione los bloqueadores de anuncios tiene su lógica, pero a raíz de este hecho surgieron nuevas propuestas, la de bloqueadores capaces de funcionar bajo cualquier circunstancia y que permitían a los usuarios, seguir viendo el contenido sin anuncios y sin tener que pagar nada nada de nada.

Sin embargo, hay una realidad diferente, ya que en Reddit ha aparecido una información que ha inquietado a muchos que se resisten a seguir viendo los anuncios. La plataforma está introduciendo un sistema por el cual si tienes algún bloqueador de anuncios y tratas de reproducir un vídeo, este se va directamente al final. Es decir, no carga en absoluto y el usuario se queda prácticamente con un palmo de narices. Además, sise mueve el cursor a cualquier parte del vídeo, este tampoco carga y entra en una especie de loop infinito del que no puede salir. Evitarlo es muy sencillo, desactivar el bloqueador de anuncios para poder ver el contenido… y los anuncios.

De esta manera, al usuario, no le queda otra opción que armarse de paciencia o bien, hacerse una cuenta premium y pagar por obtener todas las ventajas asociadas de YouTube en esta versión. El precio de YouTube Premium es de 11,99 € al mes para un solo usuario, sin embargo, las cuentas familiares que permiten el acceso hasta seis personas diferentes tienen un coste de 17,99 € al mes. De esta manera, si se divide el precio entre todas ellas el coste final merece la pena.

Lo tengo claro: el Premium es una joya

La de YouTube premium es una de las suscripciones que pago más a gusto. No solamente cuentas con la posibilidad de evitar todos los anuncios, creo que el tiempo es oro y no interrumpir la experiencia de visualización es algo que vale mucho. YouTube Premium, también permite ahorrarte tu suscripción de audio, ya que al pagar esta opción cuentas con YouTube Music también sin interrupciones. Si no la conoces, es una herramienta similar a cualquier aplicación de música en streaming en la que encuentras millones de canciones, además de los propios vídeos de YouTube, que puedes reproducir solamente el audio si lo deseas.

Que YouTube se lo ponga difícil a quienes desean eliminar la restricciones de la cuenta gratuita es algo obvio. Personalmente cada uno debe valorar su comodidad y su tiempo como mejor estime, pero no cabe duda de que el premium de YouTube es una de las propuestas más interesantes para abrirte a un contenido que ninguna otra plataforma puede igualar en cuanto a diversidad.