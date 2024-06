WhatsApp: así puedes enviar archivos siempre en máxima calidad

Uno de los problemas principales a los que nos hemos enfrentado siempre en WhatsApp es que, cuando enviamos contenido de vídeo o fotográfico, se pierde mucha calidad. Ya hace un tiempo que la aplicación permite mandar este tipo de contenido en HD, pero te quiero enseñar a configurarlo de manera predeterminada.

Manda tus archivos por WhatsApp en HD

El proceso para hacerlo es muy sencillo, y gracias a él vas a conseguir que se realice de manera predeterminada. Para ello, estos son los pasos que debes seguir:

En primer lugar, abre la aplicación de WhatsApp y pulsa sobre el icono que encontrarás en la esquina inferior derecha, el de Configuración.

Una vez que lo hagas, verás que hay un apartado llamado Almacenamiento y datos. Si pulsas sobre él, podrás seguir avanzando en el proceso para que puedas enviar los archivos en calidad HD.

Uno de los apartados es el de la calidad de los archivos multimedia. Por defecto, esta siempre aparece marcada como calidad estándar. Si pulsas sobre ella, te dejará cambiarlo a calidad HD. De esta manera, tus archivos no van a perder tanta definición y la persona que los reciba disfrutará más de ellos.

Simplemente con estos pasos, ya queda fijada de manera predeterminada la opción de enviar los archivos en formato HD. Sin embargo, debes tener en cuenta una cosa: los archivos en HD tienen un peso mayor, por lo tanto, pueden tardar más en enviarse. En el caso de que el archivo sea un vídeo, y si lo estamos enviando sin utilizar una red WiFi, es decir, con los datos, los estaremos consumiendo de nuestra tarifa móvil.

Aunque hoy en día muchas de las tarifas son ilimitadas, esto debe ser tenido en cuenta por aquellas personas que no disfrutan de una. Pero no cabe duda de que enviar los archivos por WhatsApp en formato HD ayuda a que cualquier contenido que compartas se vea mucho mejor y no se pierdan tantos detalles.

La aplicación WhatsApp, con más de 2200 millones de usuarios activos cada mes, se ha convertido en la más utilizada de la historia, y es una herramienta de comunicación muy cómoda. Aparecida en el año 2009, no fue hasta 2014 cuando WhatsApp fue comprada por Facebook, actualmente dentro de la compañía Meta. A medida que ha pasado el tiempo, WhatsApp ha incorporado nuevas funciones útiles para los usuarios, y el envío de archivos en formato HD no deja de ser una medida muy acertada para que nuestros recuerdos sean compartidos a una calidad mucho más alta.