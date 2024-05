Cómo evitar paso a paso que Meta use tus fotos de Instagram para entrenar a su inteligencia artificial

Todos hemos oído que a partir del 26 de junio Meta va a usar nuestras fotos en sus aplicaciones de Instagram, Facebook WhatsApp y Threads para entrenar a su inteligencia artificial. Si ni quieres que las imágenes que subes a Instagram sean utilizadas para ello, te vamos a explicar paso a paso lo que debes hacer para evitarlo, en concreto, en Instagram.

Cada vez que cambian las condiciones de una red social, ésta obligada a avisar a los usuarios y a establecer unos mecanismos para oponerse a secundar esas nuevas condiciones. En este caso, ocurre lo mismo: existe el derecho a oponerse a que se usen tus datos, pero es una opción que Meta oculta a conciencia en la configuración de Instagram.

Veamos cómo enviar la solicitud a Meta para que Instagram no se use las fotos que subes para entrenar a su inteligencia artificial.

Una vez dentro de la aplicación de Instagram, hay que ir al perfil de usuario y pulsar en el botón de menú, arriba a la derecha del icono de las tres rayas horizontales.

A continuación hay que ir a Configuración y actividad. En esta pantalla, al final, se debe pulsar Más información y ayuda y una vez se abre, pulsar Información.

De ahí, vamos a Política de privacidad. Verás que hay un mensaje donde se explican las nuevas futuras condiciones y se hace referencia a la inteligencia artificial de Meta. En ese primer párrafo, se ve el enlace derecho a oponerte.

En la pantalla que se abre primero tienes un texto que explica cómo se utilizarán tus publicaciones, fotos, pies de foto y mensajes a la IA para entrenarla. También, que tienes derecho a que no se usen tus datos. Al acabar está el apartado de seleccionar tu país, escribir tu correo electrónico y la ventana para contar cómo te afecta el tratamiento de estos datos.

Ahí es donde debes solicitar expresamente que no quieres que tu la información de tu cuenta se use para entrenar a la inteligencia artificial de Meta al considerarlo una falta de privacidad de tus datos. Esto es muy importante al explicar la manera en la que te afecta el tratamiento de datos.

Instagram no podrá usar tus datos para su IA

Es muy recomendable también que cites como argumento que esto «vulnera la ley de protección de datos, el artículo 18 de la constitución española e invasión de la intimidad». Al finalizar, hay un segundo espacio opcional para aportar pruebas, y luego se pulsa el botón de Enviar.

Y ya está. Has negado a Meta tu permiso a que use tus imágenes y textos de Instagram para entrenar a su inteligencia artificial.

También se puede acceder al formulario a través de cualquier navegador entrando a la URL https://help.instagram.com/contact/233964459562201.

Las aplicaciones afectadas por el cambio de condiciones de Meta a partir del 26 de junio, son: