CaixaBank activa el pago a plazos con Apple Pay para compras online en iPhone y iPad

Los clientes de CaixaBank con tarjetas MyCard y de crédito Visa o Mastercard ya pueden financiar sus compras digitales realizadas con Apple Pay sin salir del flujo de pago. La nueva opción funciona en compras online y en aplicaciones móviles, con confirmación desde Apple Wallet, ofreciendo una experiencia sencilla y segura. Para usarla basta con añadir una tarjeta compatible a la cartera y, al pagar, elegir la opción “Pagar después” para visualizar los plazos disponibles.

Cómo funciona y quién puede usarlo

El servicio está disponible en iPhone y iPad para compras online o dentro de aplicaciones. Al seleccionar la tarjeta de CaixaBank en Apple Pay, aparece la opción “Pagar después”, que muestra alternativas de fraccionamiento que van desde 2 hasta 12 meses, en función de las condiciones de cada tarjeta. Todo se gestiona en el mismo flujo de pago, sin necesidad de abrir otras aplicaciones ni rellenar formularios externos.

Seguridad y privacidad

Los pagos con Apple Pay cuentan con tokenización, de modo que el número real de la tarjeta nunca se comparte con el comercio. Además, el proceso se valida con el sistema de seguridad del dispositivo, ya sea Face ID o Touch ID, lo que añade una capa extra de protección. El resultado es que el cliente puede financiar sus compras manteniendo el mismo nivel de seguridad y privacidad que en cualquier otro pago con Apple Pay.

Una novedad pionera en España

CaixaBank se convierte en la primera entidad financiera del país en ofrecer el fraccionamiento de compras realizadas con Apple Pay. Este lanzamiento se suma a su trayectoria como banco innovador en medios de pago, con iniciativas previas como la introducción de los pagos contactless, el uso de wearables para pagar o las opciones de financiación inmediata disponibles en su aplicación. Ahora, esa flexibilidad llega también al entorno de Apple.

Tap to Pay también para comercios

La apuesta por la innovación no se limita al lado del cliente. CaixaBank ha impulsado también Tap to Pay en iPhone, que permite a los comercios españoles aceptar pagos contactless directamente con un iPhone, sin necesidad de un datáfono. De esta forma, el banco amplía las posibilidades tanto para consumidores como para profesionales y pequeños negocios.

Ventajas para el usuario de CaixaBank

Para quienes compran desde el móvil, poder fraccionar la compra en el mismo momento del pago supone una ventaja clave. No es necesario abrir la app bancaria ni gestionar autorizaciones posteriores. Además, ver al instante los plazos y costes facilita tomar decisiones más informadas. Es una funcionalidad especialmente útil en compras de importe medio y en periodos de gran consumo, siempre con la comodidad de Apple Pay.

Estrategia digital consolidada

La entidad refuerza con este movimiento su posición como referente en innovación financiera en España. Con más de 20 millones de clientes y más de 12 millones de usuarios digitales, CaixaBank busca extender el uso de soluciones que simplifican la relación con el dinero. Su estrategia digital ha sido reconocida con distintos premios europeos y ahora suma un nuevo paso con el fraccionamiento de pagos en Apple Pay.

Lo que debe saber el cliente

El proceso es sencillo, si ya se utiliza Apple Pay y se dispone de una tarjeta MyCard o de crédito de CaixaBank, basta con que esté añadida en Apple Wallet. En la próxima compra online o desde una app, al seleccionar esa tarjeta, aparecerá la opción “Pagar después”. Se elige entre 2 y 12 meses y se confirma con la autenticación habitual en el iPhone o iPad.