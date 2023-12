Así es el tráiler del GTA VI, el juego más esperado de la historia

El primer tráiler de la nueva entrega del famoso videojuego Grand Theft Auto ya está disponible en todas las plataformas. El avance ha desatado la locura en las redes sociales después de ser filtrado un día antes de su lanzamiento oficial, acumulando más de 57 millones de visitas en apenas 12 horas, superando al vídeo no musical más visto en menos de un día en YouTube, el del youtuber Mr.Beast con 45 millones de visitas.

Los internautas se han volcado con la desarrolladora del aclamado videojuego con comentarios que han inundado las redes sociales como: «Hermoso tráiler» o «Un momento histórico en la historia de los videojuegos».

El lanzamiento del primer tráiler se vio truncado debido a una masiva filtración que ocurrió este lunes por la noche. Esto obligó a Rockstar Games a liberar el primer vistazo del esperado videojuego antes de lo esperado, esto causó una gran desilusión entre los desarrolladores del título, quienes se lamentaron de este hecho en la red social X (antes conocida como Twitter).

ah shit, here we go again https://t.co/clKd61zR2b

— Chloe ⚡️ (@Chlobimay) December 4, 2023