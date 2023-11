‘OT 2023’: los mejores memes de la Gala 1 en Prime Video

El pasado lunes 27 de noviembre pudimos disfrutar de la Gala 1 de OT 2023. De esta manera tan concreta, pudimos disfruta de los primeros dúos de la edición pero, a su vez, conocimos el nombre de los dos primeros nominados. Tras la salvación de Álex Márquez por el jurado, y de Denna por sus compañeros, Lucas y Suzete que se jugarán la próxima semana su continuidad en la Academia.

Por si fuera poco, conocimos que Paul se convertía en el primer favorito de OT 2023 y que, además de conseguir la inmunidad, ganó nada más y nada menos que 3.000 euros, así como una clase extra en la disciplina que considerase oportuno. Eso sí, como no podía ser de otra manera, las redes sociales volvieron a ser protagonistas de la Gala 1.

Y todo por la cantidad de memes que surgieron como consecuencia de los diferentes y diversos momentos que pudimos vivir. Uno de ellos tiene estrecha vinculación con el veredicto del jurado o, incluso, con el inesperado guiño de Chenoa al famoso chándal gris con el que se pronunció tras hacerse pública su ruptura con David Bisbal. ¡Estos son los mejores memes de la Gala 1 de OT 2023!

