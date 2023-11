Así puedes ver Twitter sin tener cuenta, más fácil de lo que crees

Twitter -o «X» desde que Elon Musk se hiciera con ella- no sólo es una de las redes sociales más importantes del mundo sino también una fuente de información en la que podemos encontrar todo tipo de datos interesantes. Recomendando siempre revisar que realmente sean ciertos, muchas de las grandes noticias de los últimos tiempos aparecieron primero allí. No obstante, tiene múltiples limitaciones para quienes aún no tienen un perfil. Por eso queremos enseñarte cómo ver Twitter sin tener cuenta.

La buena noticia es que hay varios trucos para acceder a los contenidos de Twitter si hasta ahora no eres usuario de la plataforma. Dependerá de cuáles sean tus objetivos seleccionar uno u otro, y con eso lograrás saltar las restricciones que impone esta red. Especialmente desde el pasado mes de julio, cuando bloquearon las vistas previas de los tweets desde otras aplicaciones.

¿Cómo ver Twitter sin tener cuenta?

Cambiar la dirección URL

El primer truco es el más simple de todos y consiste en, sabiendo cuál es la URL del tweet que quieres ver, modificar su URL. Básicamente tienes que eliminar la palabra Twitter de la URL y reemplazarla por Nitter. Al hacer esta sustitución, tendrás acceso inmediatamente al tweet que se mantenía oculto. Nitter es un servidor al que se suben todos los contenidos de Twitter sin limitación.

Recurre a Google

El buscador más importante del mundo puede ayudare en este sentido, y todo lo que debes hacer es abrir su web o su app, escribiendo site:twitter.com en el campo de búsqueda y entrecomillando el usuario o las palabras que busques. Así, Google sabrá que sólo quieres incluir contenidos subidos a Twitter y te mostrará los tweets que se ajusten a la búsqueda que estás realizando.

Recurrir a webs de terceros

Hay portales, como Getdaytrends.com, que se dedican a hacer un seguimiento de las tendencias de X o Twitter mostrando los tweets más destacados respecto de algunos de los temas candentes en ese momento. Si no buscas un tweet específico sino información sobre algún evento reciente, puede ser una muy buena opción. Sobre todo en jornadas en las que pasan cosas extraordinarias.

Crea una cuenta descartable

En última instancia, si nada de lo anterior ha funcionado y te estás volviendo un poco adicto a Twitter, siempre puedes crear una cuenta y luego eliminarla. Lo ideal con estas cuentas es añadir un correo electrónico también desechable y luego eliminar todo.