Twitter te pagará una buena pasta por tu contenido

Twitter, la red social que no para de generar noticias jugosas, ha anunciado que algunos de sus usuarios comenzarán a recibir pagos en cuestión de pocos días, una forma de reparto de ingresos que solamente estará disponible para aquellos usuarios que estén dados de alta en el programa Twitter Blue. Esta suscripción, con un coste de ocho euros al mes en España, posibilita opciones avanzadas en tu cuenta.

Esta red social va a repartir cifras que van desde algunos miles de dólares hasta un máximo de 40.000 para aquellas cuentas que tengan millones de seguidores. Pero no solamente basta con esto, los Tweets, que sean elegibles para recoger beneficios deben tener al menos 5 millones de impresiones en los últimos tres meses. Elon Musk ha indicado que estos pagos son acumulativos, por lo que las cuentas elegibles con mayor número de interacciones podrán recibir una buena cantidad de dinero. Como se puede apreciar, no es nada fácil ganar dinero con tus contenidos en Twitter.

Twitter is starting to share a portion of ad revenue with creators. This has long been promised, so it’ll be interesting to see what the cut of revenues are actually like pic.twitter.com/jHBxN2gCRK

— Tom Warren (@tomwarren) July 13, 2023