Aprende a controlar el tiempo que pasas en YouTube

Reconozco que YouTube es una de mis plataformas favoritas para ver contenidos. Me encanta porque encuentras una diversidad muy amplia, excelente material y además, es para mi gusto la aplicación de Google más amigable. Pero hay ocasiones en las que YouTube puede llegar a suponer un problema, me pongo a ver contenido y se me pasa el tiempo volando. Si te ocurre lo mismo, prueba a hacer esto para controlar tu tiempo en YouTube. Esto que te propongo va a ayudarte a que puedas ver el contenido que deseas de una manera más consciente.

Cómo controlar el tiempo en YouTube

Que tengas un mayor control de tiempo en YouTube, abre la aplicación y ve a tu perfil, pulsa entonces en el icono que te marco.

Ahora, pulsa en General, el primer icono que aparece arriba del todo.

La primera de las opciones que aparece es la de recordarte que te tomes un descanso, por defecto está deshabilitada. Con ella, puedes poner un tiempo de uso en YouTube para que, una vez que haya pasado, la aplicación te recuerde que debes descansar un rato. También encontramos otra opción que nos permite recibir un recordatorio a la hora de dormir.

Configura el tiempo según tus necesidades y pulsa sobre Aceptar.

La otra opción que aparece en el apartado General, es la de recibir un recordatorio de la hora de dormir. Me ocurre en muchas ocasiones, me pongo YouTube antes de ir a la cama y puedo pasar mucho más tiempo del que debo si el contenido me engancha. Pero esto tiene una solución muy simple, estableciendo un recordatorio a la hora que estimes irte a descansar. Elige el que más te convenga y pulsa sobre Aceptar.

Como puedes apreciar en esta captura de pantalla, estas dos primeras opciones han quedado marcadas. Siempre puedes volver a configurarlas a tu gusto según tus necesidades, pero son una excelente medida para que no emplees más tiempo del necesario visionando el contenido que más te gusta.

La plataforma YouTube nació en febrero de 2005, y posteriormente fue adquirida por Google. En la actualidad es un gigante que ofrece millones de contenidos diferentes subidos por los usuarios. Aunque es una aplicación gratuita, también cuenta con un plan Premium que puedes contratar de manera individual o familiar para evitar los anuncios y poder descargar contenido. Además, una de las ventajas de contar con el plan premium, es que también te llevas la aplicación de música de YouTube, llamada YouTube Music.