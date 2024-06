Apple Music celebra el Orgullo LGTBIQ+ 2024 con playlists exclusivas y DJs internacionales

Tras el éxito de «Nochentera» y su álbum «Noctalgia», Vicco celebra el Orgullo LGTBIQ+ 2024 con una lista exclusiva en Apple Music. «He hecho una selección de temas que me generan ganas de bailar y de pasarlo bien en una fiesta, mezclando temas actuales, con clásicos de los 70-80-90 y también los 20’s, porque me encanta viajar en el tiempo musical, que creo que esto también me caracteriza mucho ahora mismo», comenta Vicco sobre su playlist.

Artistas y himnos del LGTBIQ+ 2024

Vicco destaca a referentes artísticos que han visibilizado al colectivo LGTBIQ+, mencionando a «Lady Gaga, Beyoncé, Sam Smith, Ariana Grande, Madonna, Lil NasX, Miley Cyrus, Troye Sivan». Además, resalta himnos icónicos como «A quién le importa» de Alaska y «YMCA» de Village People, imprescindibles en estas fechas.

Sobre sus planes para el Orgullo, Vicco declara: “espero poder ir a las carrozas, el año pasado fue el primero para mí y me lo pasé en grande». Además, comparte sus próximos lanzamientos, con singles como «Viento», en colaboración con Gabry Ponte, y “Engatusao», que saldrá en julio.

Shangay inaugura su perfil en Apple Music

La revista Shangay, un pilar de la comunidad LGTBIQ+ en español, celebra su nuevo perfil en Apple Music con la playlist «Shangay Pride». Agustín Gómez Cascales, Redactor Jefe de Shangay y DJ, dice: “la idea ha sido apostar por música reciente, principalmente de artistas LGTBIQ+, aunque también se cuelan algunos aliades».

DJ mixes exclusivos para el Orgullo

Apple Music también destaca mezclas de DJ de todo el mundo, con contribuciones de The Blessed Madonna, Aquaria, Cakes da killa, Oppidan, Lakuti, u.r.trax, Ligrye, BADSISTA, DJ LeSoul y Lady Shaka. Estas mezclas celebran la escena de club internacional, que ha sido un refugio para la comunidad LGBTIQ+.

Compromiso con la música de baile

Apple Music asegura una compensación justa a los creadores involucrados en los mixes, gracias a la tecnología de Shazam. Esta innovación permite identificar y pagar adecuadamente a todos los artistas involucrados, marcando un referente en la historia de la música de baile. Porque el Orgullo LGTBIQ+ 2024 lo merece.

Si todavía no utilizas la aplicación Apple Music, se encuentra instalada de forma nativa en todos los dispositivos de la marca de Cupertino, pero también puedes utilizarla si eres usuario Android este es el enlace de descarga. El precio de la suscripción a Apple Music es de 10,99 euros al mes para el plan individual y de 16,99 si optas por el plan familiar para seis personas. Pero si eres estudiante, disfrutarás de Apple Music por solo 5,99 euros al mes. Recuerda que si nunca te has suscrito, disfrutarás de 1 mes gratis en cualquiera de los planes. Además, si adquieres unos AirPods, unos auriculares Beats o un HomePod, dispones de 6 meses gratis de Apple Music.