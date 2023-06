Surrealista intento de robo en Barcelona: «Me voy porque me está dando un ataque de ansiedad»

Un rocambolesco intento de robo ha tenido lugar en un comercio de Barcelona donde una ladrona ha tratado de robar la caja a golpe de cuchillo. Ahora bien, el dependiente no se ha amilanado ante las exigencias de la delincuente que le pedía a voz en grito que le diera el dinero. Finalmente la ladrona se ha ido con las manos vacías y con un ataque de ansiedad.

El video del intento de atraco se ha hecho viral en redes sociales por lo surrealista de la situación. La delincuente llega al mostrador con un cuchillo y la cara tapada y le exige al dependiente que cierre la puerta y la persiana del negocio. «¿Que quieres?» pregunta el hombre sin entender lo que le dice la mujer ladrona. «¡Cierra la persiana! o si no hoy estás muerto», le grita. Ante esto el dependiente, que es extranjero y parece no entender lo que le dice, le responde con un ofrecimiento: «¿cerveza?».

La ladrona que comienza a desesperarse insiste en sus amenazas para que el hombre cierre la puerta y la persiana. «Enseguida», responde educado el dependiente pero sin obedecer a la mujer. «¡Cierrala ya!» dice dando un golpe con el cuchillo en el monitor de la caja registradora. Lejos de hacer caso, el hombre, que no parece tener miedo, entra en el almacén y saca un taburete para defenderse. «¡Eh que te clavo el cuchillo! ¡No me des con la silla que te clavo el cuchillo y te mato!», amenaza la delincuente mientras el dependiente blande el objeto para defenderse. «Cierra mejor la persiana porque me vas a dar mal y te digo una cosa, que te clavo el cuchillo y te mato», insiste la mujer mientras que el dependiente asiente y sonríe con el taburete en la mano haciendo caso omiso a sus amenazas.

En un momento dado, el hombre le exige a la mujer que baje el cuchillo pero la ladrona sigue empeñada en que el comerciante baje la persiana para poderle robar. «Tu me vas a hacer daño (con el taburete) pero yo te voy a matar», asegura mientras el hombre le pide que baje el cuchillo.

Como ninguno de los dos cede la situación comienza a enrocarse. El dependiente sale de detrás del mostrador protegido con el taburete y comienza a avanzar hacia la ladrona que recula. «Dame lo que tengas en la caja y me largo», le pide. Acto seguido la delincuente le coge la improvisada protección al comerciante para que no la golpee y comienzan a forcejear. «¡Te mato! ¡Deja eso!», grita la mujer que finalmente se da por vencida y se va del comercio alegando que le está entrando un ataque de ansiedad. «Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad».