Pillan a un marroquí robando en Barcelona a varias personas y suplica que no le graben

Barcelona continúa con su deriva delictiva. Un marroquí que intentaba robar en la ciudad condal ha sido capturado por varios vecinos de la zona que le han grabado para que se le viera el rostro como medida disuasoria. «No me grabes hermano», ha dicho el magrebí mientras intentaba taparse la cara con una prenda de ropa. «Te voy a grabar para que salgas en todos los sitios», decía uno de los vecinos de Barcelona. «Tú no vas a robar más», decía otro.

Los delitos perpetrados por ciudadanos marroquíes se repiten cada año en nuestro país. El pasado mes de febrero un hecho conmocionó a la ciudad de Sevilla cuando un magrebí atacó y mató a una mujer para robarle el móvil y la cartera. El atacante, de 28 años y con orden de expulsión en vigor, estranguló a una mujer utilizando la técnica del mataleón. Tras esto aprovechó la inconsciencia de la víctima para hacerse con sus pertenencias y huir con ellas.

En la misma Barcelona, el pasado enero, otro hombre de nacionalidad marroquí sembró el pánico entre los empleados y huéspedes del Hotel Hilton tras llamar a la recepción del hotel y amenazar con la intención de hacer saltar el establecimiento por los aires con dos bombas que tenía en su habitación. «Vengo como un propósito y tengo dos bombas en la mochila», dijo en tono amenazante. Tras avisar los empleados del Hilton de las intenciones del hombre, los Mossos acudieron al hotel para confirmar los hechos e intentar hablar con el hombre. Este se ha negado a bajar y finalmente llegaron al establecimiento artificieros de la Policía catalana. Finalmente todo se quedó en un susto porque las fuerzas de orden confirmaron que no había nada en su mochila que pudiera ser una amenaza.

Asimismo, en Granada, Dos inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí y con antecedentes por robo con violencia pincharon con un objeto punzante a una joven estudiante a la que robaron el móvil. La Policía Nacional detuvo a los dos delincuentes, ambos de 19 años, por estos hechos. Por el pinchazo, la mujer tuvo que ser traslada a un centro hospitalario. Los agentes del 091 comisionaron a las patrullas de servicio hasta una calle donde, según informaba un varón que auxiliaba a la víctima, una joven había sufrido el robo de su teléfono y había sido lesionada. Según la mujer, caminaba por la calle cuando un varón le preguntó la hora y, «cuando extrajo su teléfono móvil para decírsela, le propinó un tirón y se lo sustrajo», según indicó la Policía Nacional en una nota de prensa.

La huida a la carrera la inició de inmediato, junto con otro varón, el cual se había quedado algo más retrasado. La joven estudiante echó a correr detrás de ellos para recuperar su propiedad y, pasado un tiempo, el hombre que le había pedido la hora previamente, «se giró y la golpeó en la traquea con un objeto punzante ocasionándole un corte y haciéndola caer al suelo».