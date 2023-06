Vándalos ecologistas deshinchan ruedas de coches en Barcelona con la excusa de la contaminación

Un grupo internacional de ecologistas radicales llamados The Tyre Extinguishers (Los Extinguidores de Neumáticos) han deshinchado las ruedas de varios coches en Barcelona para protestar contra el cambio climático y han dejado una carta reivindicativa en el parabrisas avisando de que esos vehículos son un peligro para el medio ambiente. El objetivo es que los vehículos no puedan circular y por lo tanto contaminar. Ahora bien, sus acciones vandálicas se centran únicamente en coches de grandes dimensiones como los SUV o los 4×4.

A pesar de sus actos delictivos, el grupo, que lleva actuando desde el año 2022, no se esconde. Disponen de página web y hasta celebran su vandalismo a través de redes sociales donde en las últimas horas han publicado un mensaje reivindicando los hechos ocurridos en Barcelona. «Barcelona: SUVS seguros en el barrio de Sarrià. Todoterrenos desarmados en la elegante zona de Sarria de Barcelona. ¡Buen trabajo! Esta es la primera acción en Barcelona, ¡la primera de muchas!».

