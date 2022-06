La situación de los incendios de Navarra «es altamente crítica» con varias localidades desalojadas

La situación de los incendios de Navarra «sigue siendo altamente crítica», aunque no se han producido daños personales graves. Así lo ha trasladado Javier Remírez, el vicepresidente del Gobierno foral, en declaraciones a los medios. También ha manifestado que ha

Remírez ha reconocido que ha sido «una noche muy intensa de trabajo» y ha destacado que, «a pesar de que la situación sigue siendo altamente crítica, no ha ido a más, y los principales objetivos se han cumplido, sobre todo la preservación de las personas». En este sentido, ha destacado que no se han producido «daños personales de importancia entre la ciudadanía». Igualmente, el fuego no ha afectado en su integridad a núcleos de población, si bien ha habido «afecciones parciales, sobre todo en Valtierra, Arguedas, Obanos y zonas de Puente la Reina.

Por su parte, la directora general de Interior, Amparo López, ha explicado que los puntos que más preocupan en estos momentos son la Sierra de Valdorba, la zona de Arguiñáriz, la Sierra de Codés y la zona de San Cristóbal -cercana a la Comarca de Pamplona-. Las localidades de Echarren de Guirguillano y San Martín de Unx permanecen desalojadas.

El fuego también ha afectado a las instalaciones del parque natural de Sendaviva, en la localidad de Arguedas, aunque el 98% de los animales se encuentra en buen estado, según ha confirmado SOS Navarra. El parque fue desalojado en la tarde de este sábado y los primeros trabajos se centraron en salvar a los animales. Por el momento, permanecerá cerrado para evaluar todos los daños.

El vicepresidente ha resaltado que la situación «es muy complicada, con altas superficies de terreno quemados» y ha advertido de que están «ante un día muy crítico porque van a permanecer las altas temperaturas y, sobre todo, se mantiene la sequedad del terreno y las rachas de viento». En este contexto, ha hecho un llamamiento a la «tranquilidad y la responsabilidad, a la plena confianza en los profesionales que están trabajando en la extinción del fuego».

Así las cosas, ha apelado a la población a que permanezca, «en la medida de lo posible», en sus domicilios y reduzcan «al mínimo imprescindible» los movimientos por el conjunto de la Comunidad, ya que «es importante que están todas las vías lo más despejadas posibles» para la circulación de los dispositivos de emergencia.