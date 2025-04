El presunto asesino de la niña de 5 años muerta en Murcia, la pequeña -Nadia, ha sido enviado a prisión provisional bajo la acusación de homicidio y maltrato habitual. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia investiga a Jesús Jiménez de 47 años, como presunto autor del primer crimen de violencia vicaria de 2025 tras contar su ex pareja que el arrestado la llamó inmediatamente después de la muerte de la niña en Murcia para decirle que la pequeña «ya estaba en el cielo».

La juez también ha recibido en declaración a Ramona, la madre adoptiva de la niña y ex pareja del detenido. La magistrada ha dictado un orden de protección respecto a la víctima, en la que hace constar la prohibición al varón de comunicación o aproximación a ella, como medida cautelar, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias, mediante su remisión a la administración competente.

Respecto a ella no constaba ninguna denuncia por violencia de género, pero el detenido fue condenado por esta jurisdicción en 2010 y 2014. En concreto, fue condenado por amenazas en el ámbito de la violencia familiar, por los que llegó a ingresar en prisión 2 años, primero, y otro año, después.

Los padres del arrestado y el amigo del presunto asesino de la niña de Murcia que colaboró con la Guardia Civil en su detención también han declarado ante la magistrada.

El detenido por el crimen de la niña de Murcia estaba obsesionado con retomar la relación con la madre de la víctima: «Me dijo que me quemaría la cara si no volvía con él». Ramona, de 47 años, creía que Jesús Jiménez sólo quería hacerle daño a ella tras romper hace meses su relación sentimental: «Yo me esperaba que me iba a hacer daño a mí porque no aceptaba que dejara la relación, pero lo de la cría no me lo esperaba».

La madre adoptiva de la pequeña víctima ha descrito los 9 años de maltrato de obra y palabra que supuestamente sufrió por parte de su ex pareja Jesús Jiménez. Lo peor comenzó cuando Ramona decidió dejar a Jesús en el verano del año 2024: «Me decía que me iba a matar». La madre adoptiva de la pequeña Nadia está segura de que Jesús ha asesinado a la niña para hacerle daño a ella: «Como no ha podido conmigo, lo ha hecho con la cría».

La investigación de la muerte de la niña

Ramona, madre adoptiva de la víctima, sí admite que aunque la relación entre ambos terminó, era habitual que Jesús recogiera por las tardes a la niña y la llevara en coche hasta Llano de Brujas para pasar las tardes en casa de los padres del hombre.

Fue en ese trayecto en coche cuando el detenido le proporcionó a la niña de Murcia pastillas, medicamentos o estupefacientes que acabaron con su vida, aunque la Guardia Civil espera a la autopsia para confirmarlo.

«La niña ya está en el cielo»

El presunto asesino de la niña de Murcia llegó a casa de sus padres en Llano de Brujas, depositó el pequeño cuerpo en la cama, y llamó a Ramona, su ex pareja y madre adoptiva de la menor. Le dijo «La niña ya está en el cielo», antes de coger su coche y huir del lugar.

Fue la madre la que halló el cuerpo de la niña y avisó a la Guardia Civil. Entre tanto, el asesino hizo varias llamadas, una de ellas a su hermano al que le dijo «he hecho algo malo». También telefoneó a su mejor amigo para confesarle el suceso.

El amigo del presunto asesino

Ese amigo del asesino de la niña le tendió una trampa asesorado por la Guardia Civil. Le mintió, le dijo que la niña estaba viva y la habían reanimado.

El amigo, citó al asesino de la niña en Torrevieja para llevarle el dinero que necesitaba para continuar su fuga, pero en su lugar se presentó la Guardia Civil que arrestó de inmediato al fugitivo.