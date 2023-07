Un pirómano es pillado in fraganti mientras provoca un incendio en el sur de Italia

Asimismo otros usuarios han remarcado en respuesta a este incidente que es necesario excluir los incendios de «los efectos del cambio climático». «Tal vez a los que viven en la ciudad no les quede claro, en el campo sí: el origen siempre es un incendio provocado, por diversas razones económicas. Preguntadle al caballero filmado por un dron en Calabria», ha dicho un periodista italiano a través de sus redes sociales.

Possibilmente evitiamo di inserire gli incendi nel gran calderone degli effetti del cambiamento climatico. Magari a chi vive in città non è chiaro in campagna sí: l’origine è sempre dolosa, per svariati motivi economici. Chiedere al signore ripreso da un drone in Calabria. pic.twitter.com/h0lfngHIvm

— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) July 25, 2023