Persigue con un cuchillo al amante de su mujer que huye desnudo por las calles de Castelldefels

La escena la recogió un vecino en un vídeo que se ha hecho viral: En Castelldefels (Barcelona) un hombre despechado persigue con un cuchillo intentando apuñalar al amante de su pareja huye completamente desnudo. «Se ha follado a mi mujer en mi cama», clamaba el perseguidor indignado.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 1 de noviembre. El perseguidor acababa de llegar de fiesta y se encontró a su mujer en la cama con otro hombre. El marido no dudo ni un segundo, agarró un cuchillo de la cocina y arremetió contra el desconocido con intenciones homicidas.

El amante de la mujer no tuvo tiempo ni de vestirse, corrió escaleras abajo y de esta guisa salió corriendo por las calles de Castelldefels desnudo y descalzo mientras el marido de su amante le perseguía cuchillo en mano.

La escena que tuvo lugar en la calle Murillo del barrio de Vista Alegre de Castelldefels, fue captada por un vecino con su teléfono móvil. En las imágenes, se observa a un tercer hombre que intenta mediar entre ambos hombres con escaso éxito, mientras el agresor intenta apuñalar al amante de la mujer infiel.

Precisamente, el agresor es un hombre conocido del barrio por su carácter violento y sus numerosos antecedentes, de ahí que porte un cuchillo. El amante desnudo de Castelldefels, a tenor de los gritos que se escuchan en el vídeo, es otro vecino del municipio que fue sorprendido con la mujer, ex pareja del agresor o pareja, según quien relate los hechos.

Sin embargo, ni víctima, ni agresor, ni testigos, pusieron denuncia alguna ante la Policía que de momento no ha investigado el caso, aunque los Mossos d’Esquadra tienen constancia de los hechos. Se cree que no registraron lesiones y finalmente, el hombre del cuchillo no pudo alcanzar al corredor desnudo que se perdió a la carrera por las calles de Castelldefels.