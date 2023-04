Una mujer de unos 45 años se ha arrojado con su hija de cuatro años en los brazos desde el quinto piso de un edificio situado en la avenida de Los Telares de Avilés, lo que ha obligado al traslado hospitalario inmediato de ambas.

La niña ha sido ingresada en el Hospital Universitario de San Agustín de Avilés (HUSA) con alguna fractura, mientras que la madre ha tenido que ser trasladada en estado grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con lesiones graves.

Al parecer, a pesar de la altura del piso desde el que cayeron, la niña no sufrió lesiones de mayor gravedad gracias a que cayó sobre un vehículo que amortiguó el golpe.

El suceso, que ha tenido lugar a las 10:20 horas, está siendo objeto de investigación por parte de agentes de la policía científica y judicial.

Así mismo la abuela materna de la menor, que reside en otro piso del mismo bloque, ha intentado quitarse la vida cortándose las venas al conocer lo ocurrido.

No obstante los cortes no fueron lo suficientemente graves y su vida no corre peligro. La mujer está siendo atendida por los sanitarios y será trasladada a un centro hospitalario.

Según han manifestado a los agentes unos trabajadores que se hallaban en la calle en el momento de los hechos, la niña habría gritado «¡mamá, no me tires!» antes de precipitarse al vació, tal y como ha publicado el diario El Mundo.